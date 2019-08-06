帶嫌犯現場指認傳來鏈鋸聲...　赫見山老鼠正裁切牛樟木

▲林、警合力逮捕「山老鼠」。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東林管處關山工作站會同保7總隊第9大隊台東分隊執行查獲森林法案件，執行犯罪現場指認，當踏入國有林班地延平事業區第14林班，竟聽見不遠處有異常的鏈鋸裁切聲，森林護管員及保七警員立即前往查看，撞見正在裁切貴重牛樟木的吳姓犯嫌，當場人贓俱獲。

台東林管處關山工作站表示，查緝過程中犯嫌一度拒捕逃逸，經查緝人員鍥而不捨追捕下，於山崖邊順利將氣力用盡的吳姓犯嫌緝捕歸案，同時取出犯罪工具鏈鋸1把，贓木2塊共計37公斤，市價1萬餘元，目前全案移送保七總隊第九大隊台東分隊擴大偵辦中。



台東縣關山地區森林資源豐富，近年來潛入山區盜取牛樟的山老鼠仍時有耳聞，因許多宵小仍為利益，鋌而走險，台東林管處表示，守護森林是林務工作人員的重要職責，將持續不斷與警方密切合作，共同查緝不法，本次事件也在林、警合作下當場人贓俱獲，成效卓著，因此呼籲山老鼠，勿心存僥倖。



台東林管處關山工作站吳文雄主任表示，藉由林、警密切合作查緝不法案件，確實維護生態保育、森林資源保護為山區查緝聯防小組之職責之外也。呼籲民眾千萬不要以身試法，貪圖己利。若竊取森林主副產物，將違反森林法第50及52條，處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額4倍以上10倍以下罰金。