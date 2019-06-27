聯手佈下緝鼠網　台東林、警、民合作無間

▲台東林管處關山工作站結合保林、愛林、護林宣導列車系列活動，舉辦「林、警、民攜手護山林」。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

為遏止台灣山林因盜伐而受到破壞，落實農委會林務局公共參與山林守護的多元方案。台東林管處關山工作站結合保林、愛林、護林宣導列車系列活動，舉辦「林、警、民攜手護山林」，透過點、線、面的概念，將民力與警力共同串聯成山林守護網，攜手打擊山林不法，守護屬於我們的山林環境。

台東林區管理處關山工作站採用創新有別於以往的傳統的宣導方式，將保林、愛林、護林宣傳列車駛入山林，在自然生態極為豐富的紅石林道進行保林及保育觀念的宣導，同時也結合淨山活動，讓參與的民眾為在地生態環境盡一份心力。

關山工作站表示，這次活動最特別的地方，為讓參與攜手護山林活動的民眾及員警更瞭解山老鼠的惡劣行為、犯罪習性、犯罪後逃逸路線及對森林主副產物的辨識能力，關山工作站也安排一系列課程，藉此更瞭解山老鼠犯罪習性，透過民力與警力資源，建構出屬於關山地區的山林守護網，提供森林資源即時保護措施，杜絕山區盜伐與濫墾事件的發生，再次喚起全民參與守護山林的熱忱。

此次活動移師至紅石林道的創舉，關山工作站魏瑞廷技正表示，透過平時緝鼠的默契培養，落實聯繫及通報機制，如遇山老鼠破壞山林時，立即派林務人員與警力共同前往處理，藉由多方構築一道又一道的山林安全防線，讓破壞山林者無所遁形。

關山分局分局長潘任能則表示，與關山工作站合作查緝下，盜伐案件逐年降低，現在又加入民間力量，在大夥的通力合作下，一定更具有遏止效果，同時為捍衛山林資源，本年度將加派警力駐守關山轄其他盜伐熱區（崁頂、武陵），讓山老鼠徹底消失山林。