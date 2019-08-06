主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰





▲第49屆APPU年會開幕式。（圖／立法院提供）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

立法院長蘇嘉全6日上午於台北圓山大飯店主持由台灣主辦的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（Asian-Pacific Parliamentarians’Union，簡稱為APPU）第49屆年會開幕式，現場貴賓有總統蔡英文、APPU中央秘書處秘書長鈴木榮一大使、外交部長吳釗燮、立法院組成中華民國（台灣）代表團，以及各國代表團共親臨現場參與盛會。

年會開始前，首先由第48屆年會主席諾魯國會議長布爾曼（Hon. Cyril Buraman）發言，他提到APPU成立以來一直扮演先驅者的角色，透過設立明確宗旨來達到民主、自由等普世價值以及穩定和平繁榮的目標，未來APPU相關決議案通過後，各國定要持續將成果加以運用，讓APPU組織持續運作並發光發熱。隨後布爾曼推薦蘇嘉全擔任第49屆年會主席，並獲得全體會員一致同意通過。蘇嘉全感謝全體與會代表的支持，並邀請各國代表團依次簡單介紹出席成員。

▲蘇嘉全。（圖／立法院提供）

蘇嘉全致詞時表示，台灣長期致力於國際社會並作出積極貢獻，本次年會準備提出五項決議案，希望在場各國響應支持。本屆會議主題為「海洋民主與永續印太」，中華民國（台灣）身為印太地區國家的一員，在促進區域經濟、文化、環保、防災、觀光等跨國合作上，願意積極與國際合作。台灣歷經長期的努力，已經在全球經貿版圖中，佔據非常重要的位置，在民主治理及促進包容性成長、綠色能源、永續經濟發展等方面，也具有相當的經驗，可與各國分享。

蘇嘉全也引用英國首相邱吉爾名言，「你必須面對現實，因為現實正面對著你」，當前世界局勢就好像環境氣候一樣，變幻無常，整個印太地區，都面臨著經濟整合、民主發展、氣候變遷加劇及永續發展等繁複的課題。不同的課題彼此之間環環相扣，在這樣的時刻，更需要我們所有國家通力合作，攜手面對變遷與挑戰。

蘇嘉全強調，國會議員平日肩負的職責，就是在各自國家的最高民意殿堂中，修訂嚴謹的法令、監督政策的實施，並且為所愛的國家，為所愛的人民，規劃一個可長可久的願景，透過APPU則可以把各國議員的力量團結在一起，大家在會中共同的決議，只要有志一同齊心協力，相信將能夠很快付諸實現。

蔡英文致詞時則表示，APPU長期透過持續推動國會交流，彼此合作，並針對全國性課題做出貢獻，期盼各會員國夥伴透過海洋連結及共享民主價值，彼此有共同命運以及無窮發展機會，透過攜手合作將為亞太地區創造嶄新局面。

隨後蔡英文、蘇嘉全及我方與各國代表團成員上台共同合影留念，為本次第49屆APPU年會正式揭開序幕。

▼蔡英文。（圖／總統府提供）