兩岸關係激化　台企聯聲明批小英「中共代理人」修法斷回家路





▲蔡英文推動中共代理人修法，台企聯透過聲明批評。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／上海報導

臨近2020大選，兩岸關係隨朝野角力成為鬥爭要點，面對政府續推「中共代理人」修法，大陸全國台企聯今（6日）發出聲明，強烈譴責民進黨製造「綠色恐怖」，讓台商回不了家。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）2007年成立，是串聯全大陸200多個台商協會，規模最大的台商組織，針對近期兩岸關係惡化，總統蔡英文宣布，「立法院下一個會期，還會繼續努力，完成『中共代理人』的修法。」特別發出聲明反映台商的心聲。

▲大陸全國台企聯發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）

台企聯新聞發言人孫德聰在聲明中指出，近期台灣即將修法、增訂所謂「中共代理人」條款，鬧得沸沸揚揚，眾多無辜的台灣民眾、包括本會會員和廣大台商，人心惶惶，擔心躺槍中招。

聲明認為，數以十萬計的台商，是兩岸經貿交流合作的中堅力量，每年替台灣製造千億美元的貿易順差。他們事業在大陸、家在台灣，為了自己的生計和事業長期奔波於兩岸之間。「中共代理人」相關條款含糊不清，一旦通過，欲加之罪何患無辭。

孫德聰擔憂，按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，否則就有莫須有的嫌疑，甚至參加大陸舉辦的會議，台企受到大陸獎勵勵或支持也可能違法，被定為中共代理人，隨時可能被處罰金或判刑，真可謂危言聳聽，恐怖籠罩。

因此台企聯呼籲，兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同願望，也是廣大台商安身立命的保障，應當共同珍惜。鄭重奉勸並強烈要求台灣政府，以民為本，不要節外生枝、四面樹敵，不要把眾多同胞推向危險的境地，讓普羅大眾能夠安居樂業。

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

按照目前民進黨推動修法計畫，將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國家安全的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

陸委會指出，面對中共步步進逼的滲透分化，政府絕不應坐視任何以消滅國家主權為目的的行為，推動「禁止中共代理人」相關法制有其正當、必要及優先性。

陸委會強調，對於具有受中共指示或委託的代理關係，同時具有危害國安或主權行為，才是受規範限制的對象。海基會發言人蔡孟君曾說，大陸台商對這項修法普遍存有疑慮，海基會已將台商「不希望受修法影響」的意見向陸委會反映。