　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸關係激化　台企聯聲明批小英「中共代理人」修法斷回家路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蔡英文總統迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文推動中共代理人修法，台企聯透過聲明批評。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／上海報導

臨近2020大選，兩岸關係隨朝野角力成為鬥爭要點，面對政府續推「中共代理人」修法，大陸全國台企聯今（6日）發出聲明，強烈譴責民進黨製造「綠色恐怖」，讓台商回不了家。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）2007年成立，是串聯全大陸200多個台商協會，規模最大的台商組織，針對近期兩岸關係惡化，總統蔡英文宣布，「立法院下一個會期，還會繼續努力，完成『中共代理人』的修法。」特別發出聲明反映台商的心聲。

▲▼大陸全國台企聯新任發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）

台企聯新聞發言人孫德聰在聲明中指出，近期台灣即將修法、增訂所謂「中共代理人」條款，鬧得沸沸揚揚，眾多無辜的台灣民眾、包括本會會員和廣大台商，人心惶惶，擔心躺槍中招。

聲明認為，數以十萬計的台商，是兩岸經貿交流合作的中堅力量，每年替台灣製造千億美元的貿易順差。他們事業在大陸、家在台灣，為了自己的生計和事業長期奔波於兩岸之間。「中共代理人」相關條款含糊不清，一旦通過，欲加之罪何患無辭。

孫德聰擔憂，按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，否則就有莫須有的嫌疑，甚至參加大陸舉辦的會議，台企受到大陸獎勵勵或支持也可能違法，被定為中共代理人，隨時可能被處罰金或判刑，真可謂危言聳聽，恐怖籠罩。

因此台企聯呼籲，兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同願望，也是廣大台商安身立命的保障，應當共同珍惜。鄭重奉勸並強烈要求台灣政府，以民為本，不要節外生枝、四面樹敵，不要把眾多同胞推向危險的境地，讓普羅大眾能夠安居樂業。

▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

按照目前民進黨推動修法計畫，將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國家安全的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

陸委會指出，面對中共步步進逼的滲透分化，政府絕不應坐視任何以消滅國家主權為目的的行為，推動「禁止中共代理人」相關法制有其正當、必要及優先性。

陸委會強調，對於具有受中共指示或委託的代理關係，同時具有危害國安或主權行為，才是受規範限制的對象。海基會發言人蔡孟君曾說，大陸台商對這項修法普遍存有疑慮，海基會已將台商「不希望受修法影響」的意見向陸委會反映。

ET快訊
她走光渾圓亮點鏡頭還在拍！《大熱門》「摘草莓」公開無碼照網暴
4歲女童「幼兒園溺水」命危！還沒脫離險境　媽崩潰：才第三天上
三颱共舞了！第10號颱風「柯羅莎」生成　利奇馬海陸警估明發布

關鍵字：中共代理人,台企聯,兩岸關係,台商,大陸,蔡英文,2020大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

迷戀正妹直播主！人夫30天砸53萬「討芳心」...積蓄全花光　他怒打妻兒洩恨

兩岸關係激化　台企聯聲明批小英「中共代理人」修法斷回家路

女童爬出24樓「站玻璃棚」跳舞　他目睹驚險過程外婆也在窗內看

天兵閨蜜興奮甩竿…魚鉤下秒「穿透她耳窩」！醫一看攤手：沒法醫

香港不能再亂下去！　港澳辦：示威者「囂張至極、喪心病狂」

陸客小三通喊卡風波　福建官方：目前無此情況

3月大寶寶狂哭！褓母推嬰兒車「360度轉圈＋撞牆」　媽見監視器畫面氣炸

72歲老翁洗碗突然跌倒　筷子從眼球下方插入顱內8公分

27歲OL抽中「4.5億元環球旅」爽辭職…270天後信用卡刷爆　她崩潰：再找工作　

360度實時掃描！　「坦克型巡邏機器人」投入北京維安

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

迷戀正妹直播主！人夫30天砸53萬「討芳心」...積蓄全花光　他怒打妻兒洩恨

兩岸關係激化　台企聯聲明批小英「中共代理人」修法斷回家路

女童爬出24樓「站玻璃棚」跳舞　他目睹驚險過程外婆也在窗內看

天兵閨蜜興奮甩竿…魚鉤下秒「穿透她耳窩」！醫一看攤手：沒法醫

香港不能再亂下去！　港澳辦：示威者「囂張至極、喪心病狂」

陸客小三通喊卡風波　福建官方：目前無此情況

3月大寶寶狂哭！褓母推嬰兒車「360度轉圈＋撞牆」　媽見監視器畫面氣炸

72歲老翁洗碗突然跌倒　筷子從眼球下方插入顱內8公分

27歲OL抽中「4.5億元環球旅」爽辭職…270天後信用卡刷爆　她崩潰：再找工作　

360度實時掃描！　「坦克型巡邏機器人」投入北京維安

前NCAA男籃球星庫柏藥檢驗出「懷孕」！遭禁賽兩年

日職／陽岱鋼返一軍馬上先發　扛開路先鋒要幫巨人止敗

情人節新任務　來六福村找「犀牛郎」2人入園只要999

情人節求婚、你買房了嗎？專家祭3守則挑房　保證不NG

勞、就保爭議2019上半年破2,000件　民眾這樣做翻盤率逾3成

快訊／北市內湖山區河川整治工程！工人慘遭大石壓傷　「右小腿骨折」送醫急救

蔡瑞雪「雪白北半球掉出來」！　認了10男同時追：最近有新對象

他計畫3000萬買「台中3房2衛」出租　過來人苦勸：投報4%以下不要碰！

點2杯烏龍加仙草粉圓　清心店員：都一樣嗎？妹子一喝秒暈...網笑：智力測驗

主持APPU第49屆年會開幕式　蘇嘉全：盼通力合作面對變遷與挑戰

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

一芳台灣水果茶「20家」香港門..

山洪暴發9死！他岸邊見遺體「穿..

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

快訊／荃灣示威者遭追打　黑衣人..

即／中國相關企業暫停採購美國農..

閨蜜興奮甩竿…她右耳慘被魚鉤刺..

香港一芳被噴成「共芳」　總部員..

5歲童遭後母虐打...「內臟破..

被4警扛走「被迫露內褲」　少女..

港警「橡膠子彈」射中記者臉部

寶寶狂哭！褓母推嬰兒車「轉圈＋..

3日內第2起！反送中示威者「五..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜有什麼資源整合藍營？

韓國瑜不斷釋出會是史上授權最多的，就是被認為是在對郭台銘虛位以待。其實郭台銘看似最難整合，卻比王金平容易。

閨蜜興奮甩竿…她右耳慘被魚鉤刺穿

已有跟賴清德聯絡　蔡英文：需溝通就溝通

正式向內政部遞件！柯文哲：相信蔡英文不會阻擋

柯文哲組民眾黨：讓人民過好一點的生活

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開山刀

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面