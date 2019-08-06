「一芳兩制」遭抵制　蔡英文：水果茶加了政治味就不太好！

▲蔡英文。（圖／記者張凱喨攝）



記者蔡文鈴／台北報導

一芳水果茶5日在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」的文章，引來台灣網友發起抵制活動。對此，總統蔡英文6日出席活動表示，「水果茶，還是天然的最好，但是加了政治味就不太好。」

蔡英文隨後也在臉書發文，「這段時間，看到中國的政治力量入侵到不同的非政治領域，像是我們喝的茶、旅行、戲劇節目。」

蔡英文表示，民主來自於民意，對於生活在台灣這個自由、民主社會裡面的人，「對這種事情，我們要格外的警覺。」

一芳台灣水果茶爭議，引發兩岸網友論戰，許多大陸網友力挺一芳，相對台灣網友相當不滿，用留言灌爆一芳臉書；豐原總公司到6日下午2點才透過官方正式書面聲明。

▲蔡英文回應一芳水果茶爭議事件。（圖／翻攝蔡英文臉書）



豐原總公司發表三點聲明如下：

1.「用台灣在地的水果做最好的水果茶」是一芳的創立初衷，品牌一直兢兢業業，專注於台灣水果茶在全球市場的推廣，為廣大消費者提供最佳產品和極致體驗。

2. 總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。

3. 本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉