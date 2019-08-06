▲ 新北行動治理吳明機前進樹林，未來增超過500汽機車停車位。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長吳明機延續市長侯友宜行動治理座談會，前往樹林與里長進行市政座談會，並在會後就樹林地區最關心的停車議題，前往長壽公園研議地下停車場的空間活化，並視察十二股圳闢建機車停車場的工程，未來預計將可以新增超過500個汽機車停車位，舒緩停車問題。

吳明機表示，市民生活中的小問題，都是政府的大事情。行動治理就是直接走訪基層進行對話，傾聽里長心聲及訪視基層實況，才能了解關鍵問題，協助解決問題，讓市民整體生活品質提升，實現安居樂業。

▲ 新北副市長吳明機（右拿麥克風者）延續市長侯友宜行動治理座談會，前往樹林與里長。

樹林區公所表示，改善交通是樹林市政重點，攸關行車安全的博愛街與板林路口交通動線改善，已於4月初增加標誌、繪製槽化帶等交通工程方式改善，引導汽車駕駛人行車動線，避免誤闖博愛街，另外近期也新增迴龍-亞東捷運站公車路線，並於6月25日通車營運，提供民眾更便利的大眾運輸服務。區公所也會持續加足馬力，讓市民有感。

為舒緩停車空間不足的問題，新北市政府目前也已爭取到瞻建設計畫經費補助,將興闢地下3層停車場,提供216格小汽車停車位及100格機車停車位，目前正辦理規畫設計中，預計2020年10月動工。

保安街1段十二股圳，也將利用水溝加蓋，闢建機車停車位，公所將新增200餘機車停車格，預計2019年9月開放民眾使用，增加行人通行及機車停放空間，改善市場周邊的機車停車問題。