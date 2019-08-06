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七夕求「脫單」　來新北搭捷運拜9間超靈驗月老求紅線

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▲ 七夕求「脫單」 來新北搭捷運拜月老求紅線。（圖／新北市民政局提供）

▲ 七夕求「脫單」來新北搭捷運拜9間超靈驗月老求紅線。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

8月7日是農曆七夕（七月初七），新北市民政局彙整境內奉祀月老的九大知名廟宇，包括板橋慈惠宮、三重區先嗇宮、蘆洲湧蓮寺、淡水福佑宮等，民眾七夕拜月老搭乘捷運就可搞定，歡迎單身男女前往祈求良緣。

民政局長柯慶忠表示，民間傳說月下老人會用紅線將命定的情人綁在一起，通常未婚男女便會在七夕這天向月下老人祈求好姻緣，新北市有許多月老廟都非常靈驗，民眾可多利用大眾運輸工具前往，包括位於捷運站附近之板橋慈惠宮、三重區先嗇宮、蘆洲湧蓮寺、淡水福佑宮等，每年七夕都吸引全台各地信眾前往朝聖。

▲ 七夕求「脫單」 來新北搭捷運拜月老求紅線。（圖／新北市民政局提供）

▲ 板橋慈惠宮「月老紅線」。

民政局自8月1日起至8月7日，也在臉書粉絲專頁「新北民政保平安」每日推出一間捷運站附近的月老廟圖文介紹，更舉辦月老紅線幸運抽獎活動，只要在「搭捷運脫魯系列」按讚、分享當天月老廟貼文（設公開）並且留言「我要月老紅線加持愛情」，8日會抽出100位幸運紅線得主，目前累計已有近千則留言。

同時，還有月老紅線打卡送活動，如果直接到「搭捷運脫魯系列」當日介紹的月老廟參拜，並在貼文留言處上傳自己參拜的照片，即贈送限量月老紅線乙份!

民政局宗教禮俗科長賴小萍指出，月下老人有「紅喜神」之稱，民政局特別設計將月老紅線變為時尚配件，「新北月老紅線」的長度是依魯班尺16公分象徵「大吉」與「添丁」，希望帶給被佩戴者「官、人、和、善、姻、圓、定」7大良緣。相關活動資訊請關注FB「新北民政保平安」。

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關鍵字：新北,七夕,月老,單身

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