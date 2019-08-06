▲ 塵封35年「舊三貂嶺隧道」闢自行車道，串連瑞芳、雙溪觀光路線。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜6日視察三貂嶺隧道自行車道工程，他表示，舊三貂嶺隧道已塵封35年，擁有近百年歷史，見證煤礦產業、北宜鐵路發展，未來活化為自行車道後，將能連結瑞芳、雙溪間的觀光路線，帶動「青春山海線」低碳旅遊，也讓民眾親身體驗歷史活教材。

侯友宜表示，市府首先會將國軍橋隧連房舍改建為自行車休憩站，再來則進行三貂嶺及三瓜子隧道整修，施工過程一定會保留原有環境及生態，不會破壞歷史建物。

▲ 塵封35年「舊三貂嶺隧道」闢自行車道。

工務局表示，三貂嶺自行車道工程將採兩階段進行，第一階段為興建自行車休憩站，將南口段過去曾做為國軍橋隧連房舍空間，修繕改建為自行車休憩站，提供遊客駐足、休憩、解說導覽使用，並在隧道口花園廣場前牆面布設歷史導覽解說資訊，讓遊客了解隧道的發展歷程。第二階段為自行車道主體工程，起點由牡丹車站出發，經過休憩站後，再穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道到三貂嶺，總長約3.15公里，預計在110年1月完工。

工務局指出，這項工程位於台鐵宜蘭縣與平溪線的分岔點，往東經宜蘭線連接以海洋遊憩為主軸的貢寮東北角行程，往西則經平溪線停靠別具風味的基隆河煤礦鐵路觀光軸，自行車道完工後可強化連結侯硐至三貂嶺、牡丹至貢寮兩大遊憩主軸，吸引更多愛好低碳輕旅行的遊客。