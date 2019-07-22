「科學家的秘密基地」　27日起一連5天在成大登場

▲2019年「科學家的秘密基地」科普教育活動移師台南，7月27日至31日一連5天在成大中正堂舉行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國家實驗研究院2018年在台北舉辦「科學家的秘密基地」科普教育活動廣受好評，2019年國研院與成大合作擴大舉辦並移師台南，7月27日至31日一連5天在成大中正堂舉行，讓南部學子體認科學的趣味性，希望民眾對尖端科技有感，在學子心中播下科學種子，培育更多科學與科技人才。



2019年「科學家秘密基地」，不但有去年台北展出的內容，又增加全新的展區與活動，整體內容更加精彩與豐富。國研院轄下8個國家級實驗中心的科學家與成大師生合作，規劃了「天空基地」、「奇幻基地」、「探測基地」、「秘密資料庫」與「科學樂園」5大主題。

將展示現在最熱門的福衛七號模型和搭載福衛七號上太空的「獵鷹重型火箭」模型、無人機模型，並精心設計極光奧秘、3D投影、光電遊戲、海底探測、耐震建築結構、小鼠行為觀察及Pride資料庫等互動體驗，讓參與民眾零距離接觸，真切感受科學的樂趣及科普相關知識。



現場還舉辦多場有趣的動手做活動，包含「馴風高手－造紙飛行比賽」、「遇見你的DNA－萃取實做體驗」、「登陸小星星－空氣火箭射準遊戲」、「光電Maker－免焊版迷你特斯拉線圈動手做」、「光電Maker－人體導電盒動手做」等。



另外，成大也展出師生研發成果，包括兩輛酷炫亮眼的電動賽車、呈現未來智慧生活樣貌的人型機器人與服務機器人。以及精心的設計密室逃脫、操控空拍機等多種互動遊戲以及一系列的科普市集。