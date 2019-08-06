荒唐媽綁架女兒還賣給人蛇集團　4歲女在離家2000公里處驚險救回

▲女子被指控綁架自己的4歲女兒。（圖／Facebook／Fayetteville Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國一名23歲女子被控綁架自己的4歲女兒，還涉嫌把人賣給人蛇集團，幸好在警方棄而不捨的追捕下，最後在離家2000公里的德州找到了女童。女童的父親指責，前妻是因為缺錢買毒品才會冷血到連自己的女兒都拿去賣，女子目前依賣淫、盜竊和違反監護令等罪被拘捕中。

23歲女子羅威(Carmen Lowe)被前夫馬利歐 (Mario Recinos)指控，每月會固定與4歲女兒雷克諾斯(Aubriana Recinos)見一面的她，5月26日竟然違反監護令帶著女兒一起失蹤。馬利歐表示，期間曾多次打電話要求羅威歸還女兒，但對方完全不回訊息，百般無奈之下只好報警。

警方認為本案只是父母間的監護權糾紛，所以一開始並未受理，直到上月6日才正式以孩童失蹤案進行追捕。FBI於本月1日在北卡羅來納州逮捕到羅威，然而身旁卻不見女童雷克諾斯的身影，後來憑著羅威的信用卡刷卡紀錄才在德州找到人。能夠再與女兒重逢，讓原本放棄希望的馬利歐百感交集，他控訴，羅威是為了償還買毒品所欠下的債務，才會將女兒賣給人口販子，但此說法目前未獲得警方證實。