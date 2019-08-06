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眼睛、內臟全失！英54歲女出遊「生日當天離奇死亡」　夫：只能讓一半的她安息　

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病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲琳恩在多明尼加共和國的醫院死得離奇，遺體送回英國後也遺失了大部分重要臟器。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一對夫妻2018年12月飛到多明尼加共和國（Dominican Republic）度假，妻子琳恩（Lynne Crouch）卻突然病倒，並被院方告知患上阿米巴痢疾，後又改稱患上腦膜炎，於23號平安夜前夕過世。一個月後，當妻子的遺體抵達英國，不僅雙眼被人挖除，就連大半內臟都遺失；丈夫彼得（Peter Crouch）要求解剖器官，卻被驗屍人員冷處理並告知「妻子生前沒有罹患腦膜炎的跡象」，事件發展如此詭異，令他強烈懷疑「我老婆的器官如果不是被忘在醫院，那就是流到黑市去了。」

根據英國《鏡報》（Mirror）報導，2018年聖誕節的前2週，洛頓（Loughton）的彼得和琳恩甜蜜地飛到加勒比海度假，起初一切順利，直到23日上午8點，妻子的健康狀況突然急轉直下。

▲▼英國女54歲死亡，丈夫想找回失去的內臟器官。（圖／翻攝自推特）

▲彼得仍不放棄尋找愛妻的器官。（圖／翻攝自推特）

彼得回憶當時的情況，兩人在多明尼加共和國東部海岸飯店Riu Palace下榻，妻子醒來時身體非常虛弱，勉強下樓到大廳時還吐了，之後甚至出現嚴重上吐下瀉的情況。他帶琳恩到當地一間醫療中心就診，先被院方收了2000元美金（約新台幣元）的診斷費，確定琳恩並未懷有身孕後，被診斷出患有阿米巴痢疾。儘管彼得多次對院方提出腦膜炎檢查的要求，卻被忽略而錯失診斷機會。

到了24日，琳恩的手臂和腿部已經布滿許多紫色斑點，後來才在院方二次診斷後，斷定患上腦膜炎，必須送往首都聖多明哥的大醫院醫治。在5個小時的轉院途中，彼得並沒有得到院方的任何協助，只能自費200元美金的車錢跟車，而原先聯絡將琳恩轉往美國邁阿密的機會，也因為TUI擔心擴大傳染而作罷。

彼得說，到醫院之後，妻子的眼睛只能接收模糊的光線，其他什麼也看不到，連耳朵也聽不見了。當天下午6點，醫院正式宣告琳恩死亡。傷痛欲絕的彼得回到洛頓的家後，妻子的遺體也在2019年1月7日被送回英國。

▲▼英國女54歲死亡，丈夫想找回失去的內臟器官。（圖／翻攝自推特）

▲琳恩在生日當天過世。（圖／翻攝自推特）

1月23日，驗屍官解剖林恩的屍體後，裁定她並未死於腦膜炎，而是根據多明尼加院方開出的死亡證明，確認她是死於急性呼吸窘迫綜合症及腎功能衰竭。離奇的是，彼得被通知妻子的眼睛、心臟、胃等各項器官都遺失了，但沒人能給他合理的原因。

經過5個月來回奔走，一批號稱是「琳恩失去的部分」的器官被送回因國，驗屍官卻不願意重啟解剖程序。「我知道這不是我的琳恩」，彼得說，「你不可能花了好幾個月都找不到這些器官，又突然一下子找到所有遺失的身體部位。事情不對勁。」

「我只能讓我老婆的一半得到安息」，彼得說，妻子的心臟不見是一件讓人絕望的事，而若驗屍官不再試著解剖第二次的話，「我們永遠不會曉得」。這件事情在彼得的堅持下尚未落幕，但機會已經顯得非常渺茫；事實上報導指出，類似的情況從美國、以色列到許多貧窮國家都發生過，臟器遺失有很多種可能，包括黑市販賣和用於醫療機構研究。
 

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關鍵字：英國,多明尼加

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