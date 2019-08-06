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平時冷氣只能開2hrs！媽突恩准開整晚超難得　她見「香噴噴條件」反猶豫了

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▲▼ 女網友被迫要跟滷肉睡才能開整晚冷氣 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲ 女網友被迫要跟滷肉睡才能開整晚冷氣 。（圖／翻攝爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友平時睡覺時，冷氣都被規定要定時才省錢，沒想到平時節儉的媽媽竟突然願意讓她開整晚冷氣！原PO難得碰上千年一遇的好機會，然而卻在看到「幕後陰謀」時猶豫了。

一名女網友在臉「爆廢公社」中發文，她表示昨（5日）平時只准她開2小時冷氣的媽媽，突然大發慈悲主動讓她開整晚的冷氣睡覺。原PO還在納悶為什麼時，媽媽這時竟拿出一鍋「香噴噴的滷肉」作為交換條件。原來她家的冰箱最近壞掉了，因為天氣炎熱，媽媽怕辛苦滷好的肉會臭酸掉，靈機一動才想到要利用冷氣房當冷藏庫。

請繼續往下閱讀...

但是原PO卻在冷氣與滷肉之間猶豫了，畢竟和一鍋滷肉、滷丸子同寢實在不是很常見，「到底誰家的媽媽會把滷肉放在女兒的房間裡！」不過原PO最後還是妥協於「連作夢都有滷肉的夜晚」，她也開玩笑說，自己半夜可能會偷去廚房裝一碗白飯來配。

▲▼冷氣（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人為了省電費，睡覺時冷氣會開定時。（圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，網友們都笑爆表示「會很餓喔」、「不怕有小強嗎」、「好油膩的夢」、「能開冷氣都是看在那鍋滷肉的份上」、「你託滷肉的福，還不快謝恩」、「冰在肚子裡就不會壞掉了」、「我家冰箱沒有壞掉，但每次等冷的食物都會在我們房間」。

不過面對網友一面倒勸整鍋嗑光時，也有清醒人跳出來提醒原PO絕對不能吃掉，否則就沒有整晚冷氣吹了；至於食物恐會引來蟑螂這點，原PO則說和高溫相比，她寧願忍受小強一個晚上。

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關鍵字：滷肉,冷氣,冰箱,爆廢公社

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