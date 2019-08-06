再談香港局勢！　港澳辦14:30開記者會　「抽籤」決定入場媒體

▲大陸國務院港澳辦新發言人，上月記者會後快閃挨轟。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院港澳辦今（6日）下午再次就香港問題舉行記者會，有別於上月29日首度公開回應，此次記者會定調是「媒體吹風會」，形式將較為輕鬆。儘管如此，這已經是港澳辦10天內第二次舉行記者會，不僅相當罕見，進場媒體的挑選也更加嚴格，除了以抽籤方式決定進場的港媒，駐京台媒均無法與會。

港澳辦7月29日曾就香港局勢召開記者會，當時兩位發言人楊光及徐露穎雙雙出席，闡述對香港當前局勢的立場和看法。只不過，面對香港媒體提問，發言人在台上時曾表示「會後交流」，記者會一結束卻快閃離開，引起港媒不滿，甚至怒喊「說好的會後交流呢？」成為意外插曲。

▲因「場地因素」，港澳辦第二場記者會以抽籤方式決定出席港媒。（圖／記者曾俊豪攝）

在此背景之下，港澳辦針對香港局勢的第二場記者會，顯得格外慎重。5日下午，傳出港澳辦將再次舉行記者會後，駐京台媒便開始打聽消息並尋求進入記者會的「門票」，不過，得到的回應都是「等待港澳辦通知」。

最終，駐京8家台媒均未獲准入場，而受邀的境外媒體（指：非大陸本地媒體）僅有少數幾家港媒，包含香港無線衛星電視台、鳳凰衛視等，其餘均是外媒。針對港媒入場的選擇，港澳辦則表示是透過「抽籤」決定。

此外，綜合港媒報導，港澳辦及中聯辦7日（週三）將在深圳五洲賓館召開座談會，內容與「香港當前局勢」有關，時間由上午10時至下午4時30分，目前已有港區人大代表和政協委員收到中聯辦通知。

報導指出，通知中形容此次是重要會議，也因此，港媒判斷，港澳辦主任張曉明及中聯辦主任王志民將會出席座談會，至於主題，很有可能與週二記者會上提及的內容有關。

▲港澳辦及中聯辦7日將召開座談會，內容與「香港當前局勢」有關。（圖／路透社）