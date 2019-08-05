影／港警裝備再升級　催淚水混顏料標記示威群眾

記者魏有德／綜合報導

鑒於香港近日街頭抗爭不斷，香港警方除日前公佈的「水炮車」已完成路試，臉書《香港警察》4日晚間也釋出一段「顏色水」影片介紹，片中指出，如被噴射顏色水，會殘留在身體或衣服表面，必要時警方能借此辨認個別人士是否在示威現場。

▲香港警察使用的顏色水是以食用顏料為主。（圖／翻攝香港警察臉書）

影片提到，片中見到的有顏色液體，俗稱「顏色水」，可藉由「流動高壓液噴裝置」或「背負手泵式催淚水劑噴射器」噴射出，相關顏料可以加在水中，亦可加在「催淚水」中。

▲顏色水可透過不同設備噴灑。（圖／翻攝香港警察臉書）

港警表示，使用顏色水時會依規定，視情況及環境，選擇不同裝備，顏料都是「食用顏料」，對人體無害，如在示威現場被噴上顏色水，相關顏料就有機會殘留在衣服及身體表面，協助警方辨識當時該人是否在現場。

港警也強調，這種「顏色水」在海外執法機構都有選購，香港並非國際上唯一使用這種方式的警察單位，有關裝備已完成測試及訓練，警方會在有需要的時候，考慮使用。

▲香港警察在臉書上宣佈，新裝備「顏色水」將投入驅離抗議民眾。（圖／翻攝香港警察臉書）

據了解，香港警察此前在處理抗議事件時，往往波及到路過民眾，而遭受社會大眾批評。為平息一般民眾的指謫，港警在日後抗議衝突發生時，將會使用「顏色水」加強識別。

