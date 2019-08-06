價格多少才會辦？首次5G資費民調出爐　近8成民眾認為「有競爭才有低價」

▲未來的5G上網價格會是多少？讓不少民眾好奇，同時也提出消費者這端的見解。

圖、文／財團法人二十一世紀基金會提供

5G頻譜即將在年底拍賣，預計明年就會有業者推出5G上網服務。針對一般消費大眾最關心的資費問題，21世紀基金會委託世新大學民調中心，針對全台手機用戶進行調查，瞭解民眾對於5G上網價格的接受程度。

根據21世紀基金會公布的調查結果顯示，73.9％左右的民眾現在月租費不超過900元，未來速度較快的5G上網，28％受訪者認為月租要低於500元，72.6％的受訪者認為月租費不能超過1,000元，顯見民眾已習慣於臺灣物美價廉的上網吃到飽，未來5G價格若大幅上漲，民眾恐怕接受程度不高。另外，有7成的受訪者認為，4G吃到飽價格戰越打越烈，原因來自於台灣之星與亞太電信兩家新業者的加入，消費者才有平價行動寬頻可以使用。未來5G時代，78.9％的受訪者認為，仍要維持市場的競爭態勢，至少要有4家業者相互制衡，才能避免5G資費高漲的可能性。

與會的曾銘宗委員表示，行動寬頻是公共財，也是其他新興產業的載體，所以價格的制訂，必須保留其他產業的發展空間。價格制訂有幾項原則，要跟鄰近國家有比較性、要保留5G相關產業的發展空間、維持5G電信業者的獲利空間等，在這樣的原則下，再來討論電信市場應該有多少家業者。許毓仁委員則認為，5G在未來將扮演非常重要的角色，而政府必須要確保上網這項基本人權，要求業者負擔一定的企業社會責任，也要維持價格平實穩定，避免再次出現如同先前499之亂的情況。

中華傳播管理學會賴祥蔚理事長分析，這次調查結果一則以喜一則以憂。喜的是，現在消費者不再是越便宜越好，而是已經接受的一千元的基本價格門檻；憂的是，還是有四成左右的民眾還不知道明年會有5G，表示政府宣導力道不足。台大電機系林宗男教授想起4G頻譜拍賣的高價，相關成本還是轉嫁回消費者身上，這次5G拍賣 ，NCC除了要讓業者獲得足夠頻寬，發揮5G優勢，同時要注意到市場競爭，才能保障價格平穩。北科大江雅綺教授，NCC最近剛發佈行動寬頻管理規則，這次調查結果正好也能提醒NCC，制訂規範除了顧及企業的發展外，也要顧慮到消費者的感受。

透過這次民調結果，21世紀基金會呼籲NCC應更重視消費者的期待，透過市場的有效競爭，來壓低市場終端價格。未來拍賣可考量至少4家來做市場結構規劃，以利未來市場有效競爭，兼顧消費者權益，同時也讓上下游產業同時發展升級，避免「5G新貴族」出現。