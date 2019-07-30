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來冬山河共度浪漫鵲橋！　2019宜蘭情人節8/7登場

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▲2019宜蘭情人節浪漫鵲橋。（圖／宜縣府提供）

▲2019宜蘭情人節浪漫鵲橋。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭情人節將於8月7日至8月11日晚上7點至12點共計5天，再度於冬山河親水公園舉辦，並有「真情告白～大聲說出我愛你」互動活動， 設置了吶喊噴泉，以吶喊分貝高低反應噴泉的高度，音量愈高、水柱反應噴出愈高，營造有趣的甜蜜互動。另，活動是結合童玩藝術節的童趣歡樂與情人節的甜蜜元素，讓民眾一起雙遊童玩節與情人節。

宜蘭縣政府表示，2019宜蘭情人節鵲橋設計為光影璀璨的光廊浮筒鵲橋，並連接九曲橋，形成一道水上銀河，加上周邊花牆蝶影的光環境藝術造景，營造夏夜情人夢的氛圍。

▲2019宜蘭情人節浪漫鵲橋。（圖／宜縣府提供）

▲2019宜蘭情人節浪漫鵲橋，並連接九曲橋。（圖／宜縣府提供）

▲2019宜蘭情人節浪漫鵲橋。（圖／宜縣府提供）

而在8月7日七夕開幕點燈當日，特別邀請遠從西班牙跨海而來的VOALA面紗公司空中特技團隊，以舞台與天空為背景，將空中藝術融入編繹為七夕舞劇，值得愛侶們拭目以待。

▲▼VOALA面紗公司空中特技團隊表演吸眼。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼VOALA面紗公司空中特技團隊表演吸眼。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼VOALA面紗公司空中特技團隊表演吸眼。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭情人節活動也規劃一系列活動，8/8至8/11每晚9時至10時，在童玩節野外劇場舞台，演出浪漫音樂會，邀請台語歌手翁立友及蔡佳麟、民歌手施孝榮及邰肇玫、獲得美國阿卡貝拉冠軍的尋人啟事人聲樂團、原住民瑪嘎巴嗨文化藝術團等，以及播放愛情、親情、友情等人氣電影的戶外電影院。

2019宜蘭情人節，宜蘭縣政府歡迎大家攜手來冬山河共度浪漫鵲橋。

▲▼2019宜蘭情人節是雙遊童玩節與情人節。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼2019宜蘭情人節是雙遊童玩節與情人節。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼2019宜蘭情人節是雙遊童玩節與情人節。（圖／宜縣府提供，下同）

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關鍵字：2019宜蘭情人節,冬山河,鵲橋

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