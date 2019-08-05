台江「夏日漁夫鮮體驗」　8月7日開始報名！

▲學員穿著青蛙裝實際走入魚塭，體驗定置魚網收成與觀摩手拋網的操作。（圖／記者林悅翻攝）

.記者林悅／台南報導

你知道我們餐桌上的美味海鮮是從何而來？我們每天吃的魚又是如何牽動著整個海洋生態？台管處在8月份與國家公園有約系列活動，將推出3場次「夏日漁夫鮮體驗」，邀民眾在暑假期間，下魚塭體驗七股在地漁民的生活。



七股潟湖是台灣最大的潟湖，也是許多當地人賴以為生的地方，本活動以七股潟湖的漁撈產業為主軸，邀請在地漁夫與學員分享漁夫的故事，並帶領學員穿著青蛙裝實際走入魚塭，體驗定置魚網收成與觀摩手拋網的操作，引導反思魚類資源與人類的相互關係及重要性，探討人類可以如何守護漁業資源。

活動將於8月18日（星期日）上午及8月21日（星期三）上、下午，共辦理3場次，每場次40人，名額總計120人。報名費每人200元，為鼓勵三代幸福同遊國家公園及家庭成員多陪伴長者走出戶外，特別優惠「滿65歲以上」之長者與親屬同行，本人免收報名費。本活動採網路線上報名，將於8月7日上午10時開放報名，有興趣的民眾請上台江國家公園網站查詢（http：//www.tjnp.gov.tw）。相關問題可洽台管處解說教育課黃小姐（06-2842600轉1513）。