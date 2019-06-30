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台江青春夜行起程　海巡守護學子壯行

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▲台南市海佃國小辦理「2019第10屆台江青春夜行」，行經南部分署第11岸巡隊轄區時，由鹿耳門安檢所提供盥洗、休憩、飲水及岸際戒護，以維護活動安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市海佃國小辦理「2019第10屆台江青春夜行」，南部分署第11岸巡隊鹿耳門安檢所提供盥洗、休憩、飲水及岸際戒護，以維護活動安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑假開始，台南市海佃國小為讓莘莘學子體驗台江先民拓墾之辛，提倡守護河川、守護台江，特別辦理「2019第10屆台江青春夜行」，行經南部分署第11岸巡隊轄區時，由鹿耳門安檢所提供盥洗、休憩、飲水及岸際戒護，以維護活動安全。

▲台南市海佃國小辦理「2019第10屆台江青春夜行」，行經南部分署第11岸巡隊轄區時，由鹿耳門安檢所提供盥洗、休憩、飲水及岸際戒護，以維護活動安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一年一度「台江青春夜行」，行程規劃由海佃國小授旗出發，沿著嘉南大圳行經四草湖，沿途欣賞最美的台江夕陽餘暉，並循著北汕尾海岸在府城天險登陸，至媽祖鹿耳門天后宮參禮，踏足璀燦星空照亮的曾文溪舊河道，繞著台江內海走一圈，希望讓更多人認識台江文化之美。本隊秉持為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助，鹿耳門安檢所每年提供學子們飲水補給、盥洗、道路指引及岸際戒護等服務，守護學子壯行安全，並藉由安檢所外牆的台江特色彩繪，述說著台江養蚵文化、漁夫崇敬的媽祖信仰及海巡工作內容，使學子們能更加瞭解台江文化，進而能守護台江、愛護家園。

▲台南市海佃國小辦理「2019第10屆台江青春夜行」，行經南部分署第11岸巡隊轄區時，由鹿耳門安檢所提供盥洗、休憩、飲水及岸際戒護，以維護活動安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，如於港區或岸際發現有人溺水或有需要協助情事，該隊將派員馳赴救援任務，確保民眾生命安全。在此也提醒民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將提供各項服務及救助。

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關鍵字：台江,青春夜行,海巡,壯行

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