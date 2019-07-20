「2019台南好米好好玩」食玩體驗活動　後壁區粨面宋江公園展開

▲台南市農業局在後壁區粨面宋江公園主辦「南得好味道~米食抵這！」活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為了鼓勵國人「稻」陣來呷台南好米，指示農業局在暑假期間舉辦「2019台南好米好好玩」食玩體驗系列活動，希望藉由米食DIY、插秧體驗、導覽活動等，讓大小朋友們了解水稻的一生，感受農夫種植的辛苦，多吃台南好米。

台南市政府農業局表示，「台南好米好好玩」食玩體驗系列活動的首場，由舉辦活動經驗相當豐富的後壁無米樂創意特色產業生產合作社，在後壁區粨面宋江公園主辦「南得好味道~米食抵這！」活動，由電音三太子熱情的表演展開序幕，農業局長李朝塘帶領現場來賓和民眾，一起動手製作台南越光米米漢堡，一起體驗米食互動之樂趣。

李朝塘表示，而此次活動內容不僅有台南越光米米漢堡DIY、台南秈18碗粿DIY、台南越光米鍋巴飯等米食體驗活動而已，更推出稻米文化、在地廟宇文化導覽，要讓民眾更深入了解台南在地產業及宗教信仰。

此外，本日所舉辦的「南得好味道~米食抵這！」活動也結合產官學三方，不僅由農業局指導，更攜手中華醫事科技大學、南台科大學生創業團隊「來坐農創工作室」合作；為了深耕米食文化，來坐農創工作室也在2019年一期作舉辦從插秧到收割的「作伙來種田」活動，極力推廣台南好米品牌。