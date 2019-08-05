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台灣快樂小天使回訪上海　小熒星學童邀「一起看哪吒」交朋友

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▲▼0805 兩岸海小小天使上海文化交流。（圖／記者黃克翔攝）

▲兩岸快樂小天使赴上海文化交流，小熒星藝校小朋友在賓館門口迎接。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳政錄／上海報導

東森基金會去年發起「2018兩岸小天使交流活動」，邀上海小熒星藝校組團來台。今（5日）東森率桃園泰雅、屏東排灣族的小學童回訪，下午抵達上海華亭賓館後，50位小熒星藝校的小朋友列隊歡迎，雙方將在接下來三天兩夜的行程中互相觀摩交流，共譜兩岸小天使的美好情誼。

聽聞有台灣朋友來訪，上海小熒星藝校的小朋友在迎接過程中難掩興奮，今年升五年級的牟愛文說，她是第一次遇到台灣客人，很希望能一起做朋友、一起玩。她還提到，除了獅子王以外，現在大陸有一部動畫片「哪吒」非常紅，有機會想跟台灣小朋友們一起看。

▲▼「兩岸快樂小天使」前往上海，上海小熒星藝校小朋友在華亭賓館門口迎接。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海小熒星藝校小學童期待跟台灣小學童當朋友。（圖／記者陳政錄攝）

胡曦嘉和曹雨蔓都曾經去過台灣，她們印象最深刻的是台灣的水果好吃，玩具也很多；今年升小學四年級的劉晉鵬和劉聖煜則對台灣小朋友現在「流行什麼」很感興趣，他們說，如果認識到新朋友，以後去台灣就能一起玩。

小熒星藝校宣傳主管朱晶哲表示，每逢寒暑假，學校就會組織藝術團的小朋友出訪，或接待各地的小朋友前來交流，除了交朋友，也能互相觀摩學習。她認為從去年的經驗來看，上海小朋友與台灣小朋友因為語言、文化相同，交流起來更為熱絡。

▲▼0805 兩岸海小小天使上海文化交流。（圖／記者黃克翔攝）

▲兩岸快樂小天使上海文化交流。（圖／記者黃克翔攝，下同）

東森慈善基金會長期關懷部落兒童、弱勢族群，並致力於兩岸的文化交流，包括自1992年開始協辦「和平小天使」活動，2007年起和福建廣電合辦「快樂小天使」營隊，以及2018年的上海兒少互訪，讓兩岸小天使在交流中建立深厚感情，更在參訪、文藝表演之中互相學習。

而在本次的「兩岸快樂小天使」前往上海回訪活動中，由東森集團副總裁廖尚文及ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳帶隊出發，邀請桃園泰雅部落、屏東排灣部落等30為學童前來上海，進行3天2夜的文化交流，響應古諺：「讀萬卷書不如行萬里路」的精神。

▲▼0805 兩岸海小小天使上海文化交流。（圖／記者黃克翔攝）

在8月5日到7日三天兩夜的行程中，兩岸小天使們先於首日歡迎晚宴上，互相進行文化才藝表驗，接著共遊黃浦江；次日上午，台灣小朋友參訪上海中福會養老院送愛心，接著抵上海復旦小學交流，再到上海電視台參觀，於東方明珠塔上了解城市風貌；最後一日，台灣小天使將前往上海小熒星藝校交流，接著參觀上海城市規劃館後返回台灣。

《哪吒之魔童降世》是大陸本土自製動畫片，上映後氣勢如虹，目前大陸票破突破22億人民幣(截止8月4日)，比起《獅子王》多了一倍，成為今年大陸最賣座的動畫片。

►►►兩岸小天使交流專題報導

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關鍵字：兩岸小天使,公益,愛心雲,東森慈善,東森基金會,哪吒

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