兩岸快樂小天使赴上海3天2夜文化交流　部落學童：好奇又期待

▲兩岸快樂小天使赴上海3天2夜文化交流活動正式展開，由東森集團副總裁廖尚文及ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳帶隊出發，來自桃園泰雅部落、屏東春日社區的小朋友們都相當期待。（圖／記者林璟倩攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

繼「陽光海峽－兩岸快樂小天使」7月份前往福建的8天7夜文化交流活動甫順利落幕，東森基金會馬不停蹄地在8/5(一)~8/7(三)再度帶著30位由桃園泰雅族及屏東排灣族的原住民小朋友所組成的「兩岸快樂小天使」前往上海，將在3天2夜的快閃行程中與上海小熒星「以文化會友」。行程安排了緊湊而充實的交流活動，兩岸的小天使們除了將在迎賓晚宴中，演出精采的才藝表演互相觀摩交流之外，也將前往東方明珠電視塔、中福院養老會、復旦小學及小熒星藝術團大本營，透過參訪學習的過程搭起兩岸友誼的橋樑。

東森慈善基金會長期關懷部落學童、弱勢族群，除了長期經營「送愛到部落」提供「愛的早餐」關懷偏鄉學童的營養問題，也積極開拓孩子們的視野，積極促進兩岸文化交流補強偏鄉教育的不足，活動至今已有12年，多次招待花蓮、台東等偏鄉部落的孩子前往大陸，透過文化交流，感受同文同種、兩岸一家親的道理，以行動響應古諺：「讀萬卷書不如行萬里路」的精神。

▲許多桃園泰雅部落學童都是第一次搭飛機，童言童語難掩興奮之情。

由東森集團副總裁廖尚文及ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳帶隊出發的兩岸快樂小天使，目前已搭乘中國東方航空於下午2點半左右飛抵上海浦東。桃園泰雅部落十數位學童多為第一次出國，爭相與記者分享「飛機餐好好吃」、「空姐好漂亮」、「飛機降落的時候肚子癢癢的」童言童語間難掩興奮之情。其中一位學童姜心安特別表示：「非常期待今天晚上的表演活動，也對上海文化充滿好奇，由於會和上海小熒星互動，很想了解他們的學習態度」。

▲屏東春日社區的孩子們相當活潑，剛抵達上海就已經在期待晚上搭遊艇遊黃浦江的行程了。

另外，屏東春日社區一群活潑的排灣族孩子則是事先做了功課，嚷嚷著非常期待首晚搭乘遊艇夜遊上海黃埔江的行程。由於晚上將上台表演古謠，孩子們不免有點緊張，卻也相當期待能欣賞上海小熒星的精彩表演。

事實上，東森集團自2007年開辦兩岸小天使以來，確實透過這樣的文化交流活動，讓大陸及台灣孩子兩地的孩子們締結友誼，從過去的經驗來看，每屆的孩子都在活動過程中留下雙方的聯絡方式，透過視訊、APP軟體串聯至今，即使生活在他方也能打破疆界傳遞問候與溫暖，為兩岸友好關係向下扎根。此次行程雖然短暫但卻相當精采，令人相當期待。

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