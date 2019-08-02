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一門賺進10萬元的課！　中原大學「企業概論」帶學生做生意、做公益

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▲▼ 中原大學「企業概論」帶學生做生意、做公益 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學「企業概論」帶學生做生意、做公益 。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中原大學開設一門課程，不但透過真實的企業專案讓學生親身體驗企業營運模式，更協助多家非營利組織義賣蛋捲、蛋糕、手工皂、咖啡及雨傘等商品。今年近70位學生投注一學期努力，為5個不同單位賺進合計10萬7千多元的愛心收入。

▲▼ 中原大學「企業概論」帶學生做生意、做公益 。（圖／中原大學提供）

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▲中原資管系學生協助桃園市方舟啟智教養院義賣手工蛋捲，希望大家一起為老憨兒家園資金盡一份心力 。（圖／中原大學提供）

帶領此門課程的資管系教授吳肇銘表示，「企業概論」課程是資訊管理學系一年級的必修課，學生透過分組、以企業營運的模式執行公益專案，除了在課程中瞭解企業基本功能及運作，也能接觸真實案例、協助弱勢團隊改善行銷問題。吳肇銘表示，中原大學一向鼓勵學生走出教室、協助用專業服務他人，這也是「全人教育」最重要的精神。

▲▼ 中原大學「企業概論」帶學生做生意、做公益 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學「企業概論」課程是讓學生以企業營運的模式執行公益專案。（圖／中原大學提供）

資管系學生彭冠慈表示，自己這組是與普仁青年關懷基金會合作，協助銷售與微熱山丘聯名的天使蛋糕，團隊最終更創下將近兩萬元的銷售額，義賣金額將用以幫助弱勢青年學習與生活。彭冠慈說，一開始訂出賣60盒天使蛋糕的目標，組員積極到各個辦公室向教職員工推廣，最後得到了80盒的佳績。這次的學習經驗深刻瞭解，「你要先喜歡你的商品，才能銷售出去！再搭配行銷技巧、做足功課了解消費者需求，一定可以賣出商品」。

此外，與台東孩子的書屋合作、協助販售「黑孩子咖啡」的兩組同學，也都有超過一萬五千元的營業額，擔任行銷長的吳季蓁表示，透過這次課程的機會認識孩子的書屋，大家也感覺到幫助別人的重要，吳季蓁說，這堂課的任務是在為社會盡一份心力，用我們小小微薄的力量，幫助需要幫助的人、一點一滴地改變社會。

▲▼ 中原大學「企業概論」帶學生做生意、做公益 。（圖／中原大學提供）

▲中原大學開設課程讓學生體驗企業營運模式，更協助非營利組織義賣蛋捲、蛋糕、手工皂、咖啡及雨傘等商品 。（圖／中原大學提供）

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關鍵字：中原大學,企業概論,公益,資管

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