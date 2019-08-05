影／第3天徵到了！台日網紅夫妻「免費攝影」開心玩1年　茂木太太：會按快門就好

記者周亭瑋／綜合報導

高人氣台日網紅「茂木夫妻」日前在粉專徵人，希望找位隨行攝影，與他們一同環遊世界1年，期間包吃包住包玩包交通，但沒有薪水。文章一出掀起巨大爭議，不過第3天「這位攝影旅伴」還是徵到了，面對網上的質疑聲浪，茂木太太也逐一解釋，並強調「就是像朋友一樣一起開心旅行」。

▲茂木夫妻可愛又動人的異國戀，讓許多粉絲稱羨。（圖／翻攝自臉書／雖然媽媽說我不可以嫁去日本）

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粉專「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」1日發文徵攝影人員，工作內容為一路攝影紀錄整趟旅行、管理器材、攝影許可交涉及攝影資料管理，有時幫忙照看一下小孩；其人選須具備日語對話能力，就算沒有攝影經驗也無妨，至於整趟旅程食宿交通玩樂費用他們全包，但同時也不會支薪。

▲「攝影旅伴」找到了。（圖／翻攝自臉書／雖然媽媽說我不可以嫁去日本）

徵人文曝光後，被各種嘲諷、罵聲淹沒，但也不乏躍躍欲試的朋友。就在3日當天，茂木夫妻開心宣布「徵到適合人選了」。同時，茂木太太也針對連日大家質疑的幾個點，做進一步說明，「關於攝影師，如上一篇文章所寫，我們完全沒有要求會任何攝影技巧或經驗，甚至只要會按快門就好了，畢竟我們一直以來自己去旅行都沒有攝影師，粉絲團內旅行的照片幾乎都是自己拍或請路人拍一下。」

茂木太太表示，這次他們選上的人剛好沒有任何專業攝影經驗，「可能因為這次我們稱呼這個角色為攝影師，所以造成了一些誤會，帶來不好的觀感，在此說一聲抱歉。」而這個人在未來的旅行中，將和他們一家「吃一樣、住一樣、玩一樣」，總之就像和朋友一起開心旅行。

▲茂木夫妻。（圖／資料照）

至於影片、照片的剪接編輯，都是由茂木太太操刀，除非對方對這方面很有興趣，或者主動想學習，她則不吝分享與討論，她也解釋道，「由於我們家是日語溝通，所以整趟旅程都會用日語進行，即使程度沒有很厲害只要能溝通就好了，語言不通的話可能會一直處於圈外狀態。」

最後，茂木太太也強調，「我們的出發點是希望一起玩得很開心、一起分享經驗、一起留下特別的回憶。不過關於這方面，我相信說再多也沒有用，想看看這個人接下來是會開心環遊世界，還是當奴隸的話，請大家繼續鎖定！」

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