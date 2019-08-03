娶「乖乖牌老婆」超美滿！7年發現秘密...人夫震驚：怎過下去　網友傻爆眼

▲他表示，老婆看起來像乖乖牌，沒想到情史這麼豐富。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友和愛妻結婚7年，育有2子，婚姻生活相當美滿，直到前幾個禮拜，他從朋友那邊意外得知，老婆「藏得很好」的過去，不禁崩潰。而網友們卻不以為然，直言「誰沒有過去」，更認為他是自找麻煩。

男網友在論壇「mobile01」說道，今年35歲的他，認識老婆1年半後步入婚姻，如今結婚7年，妻子在家帶2個小寶貝，而他們也過著幸福美滿的日子。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，男網友前幾個禮拜，從朋友那邊得知老婆婚前的情史，「她高中時期就開始談戀愛，還有發生性行為，而且...我是他的第5任男友」，這段過去讓他震驚，甚至在心中已產生芥蒂，「我很愛老婆和小孩，但是這芥蒂讓我不知道往後日子要如何過下去。」

之所以會有如此大的反應，原po解釋，他來自一個保守的家庭，只有交過1任女友，加上現任老婆看起來是乖乖牌，想不到反差那麼大，才會覺得很受傷，不過他也強調，「為了孩子，最終我是會原諒她的。」

▲原po在論壇發文訴苦。（圖／翻攝自mobile01）

po文一出，立刻引起嘲諷，而一句「會原諒她」更點燃網友的怒火，紛紛回應「你真是莫名奇妙，好日子過太久了？」、「你要原諒她？她又沒有對不起你，你是不是自我感覺太良好阿」、「你有事嗎？都過去了，她現在不也是很稱職了，還想怎樣」、「好好經營現在的生活才重要」。

另外，也有熱心網友勸他看開點，直言「只要不濫交，婚前多交幾個是好事，多方比較才會知道自己要的是什麼，也比較不會有遺憾，若你是她唯一一個男人，不會比較好，有些這種只交一個就結婚的，反而容易出軌」、「誰沒有過去？更何況別人講什麼你都信，真不知道講的那人居心何在，聰明的男人會繼續愛自己的老婆，使自己成為她的最後一個」。

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