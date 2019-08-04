信義區逛街老公鬼步加速！她見「誘人水滴」秒懂　網讚：好風景

▲長髮正妹花辣穿著逛信義區，大露水滴型側美乳吸目光。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》，下同）

記者孫于珊／綜合報導

人人都喜歡看美的事物，然而一名老婆就抓到老公在偷看「美女」，逛街逛到一半，突然開鬼步快走，她追上去時，瞬間發現真相，原來是有一名身材火辣、大露「水滴型美側乳」的女子，狠狠抓住了老公的眼球！令老婆忍不住上網抱怨，不過網友則回應「老公是真男人啊！」

原PO在臉書《爆怨公社》貼出兩張照片並指出，她3日跟老公和小孩去台北市信義區逛街，但老公突然走超快，不知道去幹嘛，快步走過去才發現，原來是去看美女了啊！老公被抓包時還說，「對面的爸爸也狂看啊！」使原PO不禁直呼，「我也蠻想看正面的，到底有多好看啊？」

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只見照片有一名戴著墨鏡、長髮飄逸、身穿浪漫粉白碎花洋裝的正妹，而這件花裙更是火辣至極！除了大露背外，側面更是深V到腰間，而女子似乎也沒穿內衣，側面風光讓人一覽無遺，大現令人銷魂的「水滴美乳」。

網友對此紛留言，「好風景不看嗎？」「這必看啊！」、「不看會槌心肝」、「大家應該都會想看」、「身為女人我都想看了」、「這個側面幾霸昏」、「不看對不起自己」、「清涼一下」、「消暑啊」、「太熱了需要透風一下」、「此時不看更待何時」、「如果我不走快一點，我就不是人」、「好兇」、「江湖在走，側奶要有！」

還有網友懇求「正面照」，但有人回「背面已經很厲害了，不用看正面啦」；也有網友對原PO說，「妳也滿正的啊」，還建議她，「妳也買1件側邊開口更大的，妳老公應該走路都不敢離開妳旁邊了！」

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