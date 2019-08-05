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男酒駕遭判刑罰錢「5年內又犯」　法官重判1年懲戒

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▲49歲黃姓臨時工，因酒後騎機車闖紅燈被查獲，依公共危險罪嫌送辦，被台南地院認定是酒駕累犯，依法加重判處1年徒刑以示懲戒。（圖／記者林悅攝）

▲49歲黃姓臨時工，因酒後騎機車闖紅燈被查獲，依公共危險罪嫌送辦，被台南地院認定是酒駕累犯，依法加重判處1年徒刑以示懲戒。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

49歲黃姓臨時工，2016年因酒駕被法院判處5個月徒刑，易科罰金仍不悔改，今年5月24日他在將軍區再度酒後騎車上路，因闖紅燈遭警方攔下，酒測值每公升0.49毫克，被依公共危險罪嫌送辦，台南地院審理認為他酒駕累犯，前案執行完畢，5年以內故意再犯，依法加重判處1年徒刑，仍可上訴。

判決書指出，黃男有多次公共危險（酒後駕車）前科，最近一次因公共危險案件（酒後駕車）案件，經台南地院判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日確定，於2017年1月18日易科罰金執行完畢。

不料黃男猶不知警惕，於2019年5月24日12時30分許，在台南市將軍區友人住處飲用啤酒後，明知飲用酒類後吐氣所含酒精濃度已達每公升0.25毫克以上者，不得駕駛動力交通工具，仍於同日下午3時10分許，騎機車上路。在下午3時40分許，行經佳里區安西里南29線南向1.3公里處時，因闖紅燈違規而為警攔查，經警發現其身上散發酒味，即對其施以吐氣酒精濃度測試，測得黃男吐氣酒精濃度為每公升0.49毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

法官認為黃男屢屢再犯酒駕犯行，顯見其除漠視自己安危，尤枉顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，對交通往來顯已造成高度危險，再參酌黃男犯後坦承犯行，態度尚佳，及其從事臨時工工作、生活狀況等一切情狀，依刑法第47條第1項規定加重其刑，量處1年徒刑，以示懲儆。仍可上訴。

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關鍵字：酒駕,判刑,罰錢,法官,重判,懲戒

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