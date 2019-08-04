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快訊／台南酒駕衝撞員警！警連開2槍攔截　深夜連傳槍響

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▲▼臺南市最新消息快訊圖。

記者柯沛辰／台南報導

台南市30歲林姓男子3日深夜酒後駕車，行經北區公園北路口見警方攔檢，一時心虛闖紅燈，反而引起員警注意。第一時間，林男加速逃逸，員警連開2槍制止未果，追了2、3公里才在中西區西羅殿附近逮人，所幸現場無人傷亡。

當時李姓員警欲上前攔查，不料卻差點遭擦撞，當場對空鳴槍警告，但林男不理睬、加速逃逸，警方再對左前輪開槍，隨後一路騎車追逐。林男被捕後，酒測濃度高達0.47毫克，訊後被依公共危險罪將他送辦，後續警方將釐清他是否涉及其他案件。

▲▼快訊／台南酒駕衝撞員警！警連開2槍攔截　深夜連傳槍響。（圖／翻攝自臉書社團／我住台南安南區｜討論交流版｜）

▲台南深夜頻傳槍響，同一時間安南區也有嫌犯拒捕案件。（圖／翻攝自臉書社團／我住台南安南區｜討論交流版｜）

同一時間，有台南民眾深夜聽聞槍響，3日深夜在臉書地方社團「我住台南安南區討論交流版」貼出照片，指事件發生在安南派出所前，「剛好像聽見槍響，駕駛心虛跑給警察追，不過辛苦的警察還是追了回來，辛苦了，警察大人」，引起在地網友關注。

不過，記者致電詢問安南區安中派出所查證。警方回應，民眾PO網的案件是嫌犯拒捕，與北區酒駕衝撞為兩者不同的案件，該案中員警僅輕微擦傷，並無大礙，感謝民眾關心。

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關鍵字：酒測,酒駕,台南,北區,安南區

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