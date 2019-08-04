酒後代駕8月起大降價！北北基桃「最低330元」　收費標準一次看

▲台灣大車隊55688代駕服務8月起大降價，北北基桃起步價最低330元起。（圖／台灣大車隊提供）

記者賴文萱／台北報導

酒駕重罰新制今年7月上路，台灣大車隊55688代駕，宣布從8月起，北北基桃地區推出全新降價方案，不分時段最低起步價3公里內只要330元。其中，行駛超過3公里、未滿10公里，通宵時段00:00至06:59，均為單一價550元，其他一般時段07:00至23:59，預約還能再折110元。

台灣大車隊表示，透過推出更實惠的價格方案，期許能促進台灣酒後代駕服務加速普及，使台灣民眾養成必要時馬上預約代駕司機的習慣，進而降低各類危險駕駛人所引起的車禍傷亡。

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▲台灣大車隊55688代駕服務，實惠價格方案先從北北基桃開始，將逐步擴展至直轄市六都及其他台灣各縣市，預計年底前完成全台統一定價。（圖／台灣大車隊提供）

事實上，55688代駕於7月推出新入隊安心獎勵方案，擴大招募轉職與兼職司機，8月起，北北基桃地區實施全新降價方案，不分時段最低起步價3公里內只要330元；行駛超過3公里、未滿10公里，一般時段07:00至23:59均為440元，通宵時段00:00至06:59也只要550元。

另外，行駛超過10公里，每1公里加收50元，超過30公里，每2公里加收50元，且代駕司機停等10分鐘以內都不額外收費。

台灣大車隊營運長周恆倫表示，全新上線的代駕實惠價格方案會從北北基桃地區，逐步擴展至直轄市六都及其他台灣各縣市，預計今年底前完成全台統一定價，期待藉由降低專業代駕服務的消費門檻，協助降低台灣危險駕車行為發生率，共創台灣交通安全新里程。