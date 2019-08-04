台南男第8次酒駕被逮！法官認定行為「惡性」　判刑8月

▲周姓男子18年來涉犯酒駕8次，被台南地院依公共危險罪重判8月。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名周姓男子，2018年11月間因涉嫌酒後騎機車，行車搖晃不穩，在台南市永康區被員警攔下，酒測值達0.5毫克，被依公共危險罪嫌送辦，台南地院審理時查出他從2000年至今，共涉犯8次酒駕被查獲，仍不思警惕，主觀上有特別之惡性，加重其刑，依公共危險罪將他判刑8月，以資懲儆，全案可上訴。

46歲周姓男子從2000年第1次酒駕在新竹被警方查獲以來，18年來先後在雲林、桃園、板橋等地犯下多起酒後駕車遭依公共險法辦，且第7次在雲林酒駕時，被雲林地院判刑7月確定，並於2016年12月才假釋出監。

2018年11月12日下午5時30分許，周男在台南市永康區中華路一處雜貨店內，飲用鹿茸酒後，當晚9時多，自己騎機車行經永康市區時，因行車搖晃不穩，被永康警分局員警發現可疑攔下盤查，經酒測得呼氣酒精濃度每公升0.5毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

台南地院審理時，法官認為這是周男第8次酒駕被查獲，考量他多次酒駕仍未能自制，顯見其刑罰反應力格外薄弱，自我控管能力欠缺，漠視自己安危，罔顧法律禁止規範和公眾道路通行之安全，主觀上有特別之惡性，依刑法第47條第1項規定，加重其刑，將他判刑8月，以資懲儆。