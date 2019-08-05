影／5歲童遭後母虐打...「內臟破裂」身亡　親媽曝「施暴細節」淚崩：太狠毒

記者洪珮瑄／綜合報導

福建泉州市一名5歲曾姓男童2日晚間突然休克，被送到醫院時已沒有生命現象。據悉，醫生當時發現，男童身上有多處受傷痕跡，因此判斷是「內臟破裂」而身亡。事後，男童的親生媽媽淚訴，這一切都是孩子的後母造成的。





▲男童身上時常有傷疤。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，男童的親生父母在2年前離婚，從那時開始，他就和17歲的哥哥跟隨父親生活。過了不久，父親便跟一名33歲的時姓女子結婚，也就是男童的後母。男童親屬透露，時女脾氣暴躁，而且對孩子很兇，男童的身上還經常出現被打的痕跡。

▲男童身上有多處瘀青及傷口。（圖／翻攝燃新聞，下同）

對此，男童的親生母親淚訴，從去年以來，常常發現兒子受傷，「有一次我看見兒子膝蓋旁有大片瘀青，當時他就說是那個新媽媽用鞋子打的。」除此之外，5歲男童的雙肩腋下還曾出現傷痕，事後時女卻解釋，是孩子在洗澡時差點摔倒，她為了扶住對方，不小心用手抓傷。

母親提到，兒子過去甚至還被煮沸的開水燙傷，而時女卻謊稱是孩子自己不小心碰到開水。回憶之前的種種跡象，她心痛直呼，「太狠毒了！她還說她也是母親，會疼惜孩子，沒想到這麼狠毒！」

▲時女責罵男童的畫面。

據了解，時女士一名化妝店店長，男童放暑假時，她都會將其帶在身邊。案發當天，男童與時女在獨自在家中，時女卻突然大發雷霆，在房間裡動手毆打他。隨後，時女帶著男童出門經過一間商場時，又開始對他施暴，導致男童當場休克，最後被送至醫院時已沒有了生命現象，在晚間10點多時確定身亡。

據悉，事發當天下午4點多，時女還打電話給男童的爸爸告知，孩子的狀況有點不對勁。等到男童休克後，時女發現事態不對，還在微信朋友圈發布文章寫道，「和家人朋友永別了，謝謝你們的愛護。」

▲▼時女事發後在微信朋友圈上發文。

對此，警方調查後認定，男童的死亡並非疾病所致，而是外力因素，因此懷疑有人對孩子施行暴力。事後，警方於3日凌晨將時女帶回警局審訊，不過她從頭到尾尚未承認自己有對男童施暴。目前，時女已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步調查中。