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快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

▲▼ 美國最高法院13日的最新裁定，消費者有權對蘋果App Store提出反壟斷訴訟。App Store（圖／達志影像／美聯社）

▲ App Store在台灣時間16日發生災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果應用程式發行平台App Store在台灣時間16日深夜爆發災情，蘋果用戶無法在該平台下載應用程式。網路連線監測平台 Downdetector 的數據顯示，不只台灣，此災情影響範圍涉及多國用戶。

▲▼蘋果爆發災情。（圖／翻攝downdetector）

▲台灣時間16日晚間11點過後，許多來自各地的用戶回報使用App Store時遇到問題。（圖／翻攝downdetector）

社群軟體X上也有很多使用者正熱烈討論此項災情，據了解，目前用戶能正常進入App Store卻不能獲取、下載應用程式，詳情有待蘋果官方說明。

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