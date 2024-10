快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

▲ App Store在台灣時間16日發生災情。(圖/達志影像/美聯社)



記者楊庭蒝/綜合報導

蘋果應用程式發行平台App Store在台灣時間16日深夜爆發災情,蘋果用戶無法在該平台下載應用程式。網路連線監測平台 Downdetector 的數據顯示,不只台灣,此災情影響範圍涉及多國用戶。

▲台灣時間16日晚間11點過後,許多來自各地的用戶回報使用App Store時遇到問題。(圖/翻攝downdetector)

社群軟體X上也有很多使用者正熱烈討論此項災情,據了解,目前用戶能正常進入App Store卻不能獲取、下載應用程式,詳情有待蘋果官方說明。

@AppleSupport downloading app from app store is not working. Does anyone else have the same issue. pic.twitter.com/3OX5RhqMzG