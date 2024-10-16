快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

▲ App Store在台灣時間16日發生災情。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果應用程式發行平台App Store在台灣時間16日深夜爆發災情，蘋果用戶無法在該平台下載應用程式。網路連線監測平台 Downdetector 的數據顯示，不只台灣，此災情影響範圍涉及多國用戶。

▲台灣時間16日晚間11點過後，許多來自各地的用戶回報使用App Store時遇到問題。（圖／翻攝downdetector）

社群軟體X上也有很多使用者正熱烈討論此項災情，據了解，目前用戶能正常進入App Store卻不能獲取、下載應用程式，詳情有待蘋果官方說明。