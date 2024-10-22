iPhone 16上市掀換機潮！9月份暢銷手機Top20出爐　三星不讓搶第二

記者蘇晟彥／綜合報導

9月份由iPhone 16 上市掀起手機換機熱潮，更帶動手機換機潮。根據市調機構最新全台實體通路調查數據，9月手機市場整體銷售量約45.7萬部，較上月大增逾10.4萬部，總銷售額更暴增1.7倍；傑昇通信分析，本月適逢新款iPhone 16系列強勢登場，再掀9月手機市場換機潮，不僅在銷售量、銷售額上奪冠，展現強大市場影響力，更一舉奪下熱銷單機冠軍，成為三冠王。

▼9月份不意外由iPhone 16奪下熱銷手機排行冠軍。（圖／ETtoday資料照）



2024年9月台灣手機市場銷售排行揭曉，蘋果在9月中正式推出iPhone 16年度智慧手機新品，才開賣10天，新舊iPhone就霸榜9錫，幾乎過半，取得超乎預期的銷售成績。全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，在9月銷售排行中，蘋果iPhone 16 系列佔據排行榜高達7席，且由iPhone 16 Pro（256GB）空降銷售冠軍，iPhone 16 Pro Max（256GB）、iPhone 16（128GB）分別為第三名及第四名，市場銷售不如以往的傳言不攻自破。

比較特別的是，本月冠軍iPhone 16 Pro（256GB）銷量是iPhone 16 Pro Max（256GB）的1.6倍。傑昇通信坦言，雖然iPhone 16系列發表後，Pro Max在預購階段的需求，實際上高於Pro，然而首批到貨量有限，且新色供不應求，導致當時缺貨的程度最久要等待21天才能出貨，是本月退居榜眼的主因，不過從排名來看，無損果粉對新機的熱愛；反倒是沒有新色迷思的果粉，加上今年新機並未調整價格，選擇價格率先閃跌的iPhone 16 Pro，進而推升銷量奪冠。

傑昇通信指出，蘋果三星競爭激烈，在9月熱銷前20款手機中，三星擁6款機型進榜。本月安卓熱銷手機依然由三星Galaxy A55（8GB/256GB）獨占鰲頭，僅次iPhone 16 Pro（256GB）；在前五名Galaxy A15（4GB/128GB）無懼iPhone 16新機，仍維持強悍的競爭力。旗艦機方面，Galaxy S24 Ultra（12G/256G）更上升兩個名次到第十五名，持續蟬聯最賣安卓旗艦機，而Galaxy Z Flip6（12GB/256GB）名次雖有下滑，也保持穩定銷售狀態，廣受消費者喜愛。

在9月銷售榜中表現不錯的OPPO，本月新進榜Reno12 Pro（12GB/512GB）的緞帶金和星塵棕，就搶進熱銷榜第十七名，包含上月進榜的Reno12 Pro（12GB/512GB）星幻紫及A3 Pro（6GB/128GB）進榜三席，用好成績實現以親民價格將AI手機普及化；另一款新進榜的vivo V40（12GB/256GB）在熱銷榜第十八名，傑昇通信認為，OPPO Reno12 Pro多款配色熱賣，vivo V40則以輕薄機身及蔡司鏡頭，成功獲得消費者青睞，顯示兩大品牌在中階手機市場的競爭力。