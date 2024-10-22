soundcore旗艦耳機Liberty 4 Pro公開　主打十段降噪、5千元有找

記者蘇晟彥／台北報導

soundcore 22日舉辦記者會，發表系列旗艦新款「Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機」，主打十段降噪，將透過獨家技術讓用戶在各種環境體驗「最安靜」的音樂環境，同時針對音質、降噪、操作介面、充電四大功能全面提升，成為歷代最強的降噪耳機。此外，在記者會上也強調售價為4,990元，跟與同業萬元耳機相比，在音質、降噪上也是不會輸給他們。

▼Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機共有亮面藍、亮面黑、暗面黑、暗面白、暗面藍共5款顏色，售價4,990元。（圖／記者蘇晟彥攝）



soundcore最強降噪耳機發表！獨家調音技術結合10段降噪，隨時靜享個人空間

soundcore Liberty 4 Pro主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，ACAA™ 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術，還原每個細膩聲響；雙耳搭載7感應器結合10段降噪調節，則提供使用者極致靜謐體驗；除此之外，智慧觸控充電盒讓操作更加直覺，搭載5C快充電池讓充電效率更上層樓。全方面大幅優化讓使用者享受絕佳聆聽饗宴，達到「旗艦降噪，隨行遨遊」的嶄新靜界。



soundcore Liberty 4 Pro推出亮面藍、亮面黑、暗面黑、暗面白、暗面藍共5款顏色，售價4,990元；主打擁有錄音室等級Hi-Fi聽覺效果，採用ACAA™ 4.0同軸雙動圈與數位分頻的獨家調音技術，不僅清楚還原低音頻的細節，也大幅提升中高頻的解析力，讓每個細膩的聲音都能通透入耳。除此之外，soundcore Liberty 4 Pro利用即時追蹤演算，加倍聲音的臨場感，讓音訊全方位環繞，即使身處在嘈雜的環境，也能享有3D空間的聆聽體驗。

而作為歷代最強降噪耳機，soundcore Liberty 4 Pro雙耳搭載7個感應器，搭配最新Adaptive ANC 3.0自適應降噪技術及10段降噪調節功能，每0.3秒重新校正降噪曲線，從各角度捕捉並消弭噪音，輕鬆打造完美的降噪舒適度。

▼霧面款較不容易沾指紋。



▼soundcore Liberty 4 Pro可以透過專屬App調整細節。



隨行遨遊新體驗！升級5C極速快充、智慧觸控充電盒，打造便利聆聽體驗

強化降噪與音質的同時，soundcore Liberty 4 Pro充電功能及操作界面也全面進化，新品採用5C極速快充電池，充電5分鐘即可使用4小時，最長續航可達40小時，充電速度較上一代Liberty 4 NC快上兩倍。另外，此次旗艦新品將創新觸控條與螢幕嵌入充電盒中，可隨時查看電池狀態，也能輕鬆調節降噪級別，更具遠程拍攝等功能，提供更便利的使用體驗。

soundcore Liberty 4 Pro雙邊耳機有按壓滑動操控條的防誤觸裝置，讓使用者能放心接打電話、調整音量及切換歌曲；耳機採藍牙5.3版本，支援Google Fast Pair快速配對技術，除了可在近距離時自動連接，更能輕易於多種裝置中快速且穩定的切換音源。soundcore Liberty 4 Pro降噪真無線藍牙耳機目前已正式上市，除了可在官網購買新品外，也於全台實體門市及網路商城同步開賣。

▼soundcore Liberty 4 Pro分成霧面款、亮面款外盒，亮面款可以在不打開的情況下顯示電量、調整耳機細節。