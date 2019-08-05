Apple Card無法購買加密貨幣！高盛銀行協議曝光：賭場籌碼商品也禁買

▲民眾期待的Apple Card即將推出。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）預計8月間正式推出Apple Card，與蘋果合作信用卡服務的高盛集團（Goldman Sachs）公布用戶協議，包括此張信用卡的使用須知，內容也指出，Apple Card信用卡不能用於購買加密貨幣與預付現金，越獄（Jailbreaking, JB）後的設備也無法使用。

根據高盛銀行釋出Apple Card完整用戶使用協議，內容指出，申請資格必須有Apple ID帳號和開啟雙重認證，因此每組蘋果帳號只能綁定一張Apple Card；另外也有兼容設備、信用額度、帳號使用、支付費用、開卡、退款、回饋方式等相關細節，提供用戶了解注意事項。

▲蘋果官網詳細介紹Apple Card。（圖／翻攝自Apple）

在交易項目部分，高盛銀行也限制Apple Card不能購買加密貨幣與預付現金，也無法兌換賭場籌碼或賽事彩券等交易。至於現金回饋，在Apple Store與其線上通路購買商品可獲得最高3%現金回饋；一般透過Apple Pay消費為2%現金回饋；使用實體Apple Card鈦金信用卡消費為1%現金回饋。

針對此事，高盛拒絕對此評論，蘋果公司也尚未回應。不過據了解，其他大型的英美銀行也禁止使用信用卡購買加密貨幣，例如英國的駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group）和維珍集團（Virgin Group）也去年拒絕此措施，美國摩根大通集團（JPMorgan Chase）和花旗集團（Citigroup），這些銀行多半擔心加密貨幣的波動價格，可能會導致用戶負債。

▲高盛銀行釋出Apple Card完整用戶使用協議。（圖／翻攝自高盛網站，點圖可放大）