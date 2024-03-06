5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

▲中華電信月付599起吃到飽。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

5G低價行動上網吃到飽方案來了！傑昇通信表示，5G手機開始普及化，越來越多民眾也願意從4G轉換到5G服務，而針對平常上網需求不大的用戶，5G入門特別專案，只要月付399元，就能5G輕鬆用；中重度上網用戶則推薦使用中華電信攜碼優惠方案，直接調整每月最低599元起，再依不同的費率額外加贈紅包。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）於2023年底發布「112年通訊傳播市場報告」，針對台灣消費者使用行為與趨勢調查結果顯示，台灣約有2成5的民眾，開始由4G轉換至5G服務；而行動上網流量方案，仍以選擇不限速吃到飽的比例最高，然而5G不限速吃到飽資費動輒上千，未有高流速需求的用戶，傑昇通信建議，用戶應依照平時使用習慣的網速，做為資費方案的首要選擇。

傑昇通信認為，若平時每月網速使用在25GB以內，甚至更低，那麼限速的5G低資費吃到飽，就能符合日常所需；因此特別推出5G入門特別專案，只要月付399元，就能以5G網速輕鬆用，當每月上網量超過24GB後，將降速至4G網速12Mbps，但仍然可以吃到飽，還送網內免費，網外送60分鐘，方案綁約30個月。

遠傳電信5G輕速吃到飽，每月繳399元，就能享5G限速上網吃到飽，每月最低24GB，量到降為4G網速12Mbps一樣可以因應日常所需使用，方案綁約30個月，網內通話完全免費，網外送60分鐘。

另外，全台用戶數最多的中華電信，更提供4,800的購機補貼，讓5G資費不再貴桑桑，只要最低月付599元，就能享5G限速上網吃到飽，每月最低24GB起，量到降為4G網速12Mbps爽爽用，方案綁約30個月，網內每通前5分鐘免費，網外送30分鐘、市話送40分鐘，再加碼Hami Point紅包250元；若選擇申辦每月999元的中型資費，可獲得Hami Point紅包最高500元，申辦資格條件尚以門市查詢為主，建議有需求的消費儘早前往門市申辦。