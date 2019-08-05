▲擦防曬還是黑！到底要看SPF還是PA+★，實測結果竟意外解迷思。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲一般人迷思認為防曬乳的防曬係數SPF越高，但數字越高，只代表延後皮膚曬傷時間。（圖／記者張凱喨攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

夏天太陽大，一不小心就會曬傷、曬黑，因此防曬成為每天的必備用品，但市面上防曬產品這麼多，最在乎的就是到底有沒有足夠的防曬能力。常有人說「出門可以不化妝，但不能不防曬」，一般人迷思都認為防曬乳的防曬係數SPF越高，代表越不容易曬黑，但其實SPF係數越高，只代表「延後皮膚曬傷時間」，並不保證皮膚不會曬黑。

▲出門一定要防曬，但防曬不是擦了就好，搞懂防曬乳輕鬆戰勝紫外線。

防曬的重點就是要避免曬紅、曬傷、曬黑、曬老，以及紫外線曝曬造成的其他皮膚病變。許多民眾都說「夏天最怕曬黑了，挑選防曬我都看數字高的阿」「應該看數字高的吧！」但真的是這樣嗎？今天就來實際測試給你們看！

塗上四個不同品牌的防曬產品，分別是SPF防曬係數50、PA兩個+、SPF防曬係數也是50、PA有兩顆★、第三款SPF防曬係數是30、PA有三顆★、最後一款也是30、PA兩個+，經過一小時的陽光曝曬下，結果發現「係數高的反而曬黑了」

▲▼塗上4家不同品牌防曬產品，進行1小時高溫曝曬，實測結果發現係數高卻曬黑。

透過實測才發現SPF與PA+、★號該怎麼區別，淨妍醫美診所蔡坤原醫師表示，「主要評估皮膚會被曬黑或曬老的因素，其實是跟紫外線A有關，但主要看PA這個數字，可能一個★、兩個★或一個+、兩個+、三個+，和SPF是完全不同的。」因此為防止皮膚被曬老或曬黑，主要根據PA幾個+號，來表示它的防護等級。

▲淨妍醫美診所所蔡坤原醫師表示，「為了防止皮膚被曬老曬黑，主要根據PA幾個+號來表示它的防護等級。」

台灣主要分成一個+兩個+三個+甚至更多，以一個+來說，針對UVA(長波紫外線)屬於輕度防護，大概可以保護皮膚不被曬黑，約2-4倍左右時間；如果PA是兩個+的話，可以提供中度防護，延緩皮膚被曬黑大概4-8倍左右時間；而大部分國家最高分類標準都是PA三個+，提供皮膚延緩被曬黑，大概有8-16倍左右時間。

▲▼若想預防被曬老曬黑，就要針對PA三個+或四個+做選擇。

醫生建議民眾，在挑選防曬產品前，如果怕曬紅、曬傷，可以找SPF比較高的防曬產品，但如果想防止被曬老曬黑，就要針對PA三個+或四個+做選擇。民眾看完實測結果紛紛感到訝異，「SPF50竟然比SPF30黑！」「原來是要看★號」「以前看SPF是錯的阿，是要看PA喔」。

▲PA+或★越多代表在陽光下不易曬黑，購買防曬產品前注意，不要只看SPF，「PA」也要特別留意。

透過醫生和實測結果得知PA+和★號才是真正不曬黑的重要因素，其實SPF防曬係數高低只是延緩曬紅及曬傷的時間長短，但以實際曬紅、曬傷的時間，主要還是看「當下的紫外線指數」和「自己膚質」，民眾在購買前，不要只是看數字高，也還要記得參考PA+和★號才正確。