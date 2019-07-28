影／浮潛1小時…她美背「冒巨型水泡」白衣凸起　破掉瞬間液體狂流

記者丁維瑀／綜合報導

英國16歲少女史奎爾斯（Maisie Squires）先前與家人前往古巴旅遊，當地氣溫約攝氏35度，她也不忘塗抹防曬油，然而，浮潛1小時後，她在吃晚餐時感到身體某些部位嚴重疼痛，隔天背上居然冒出兩個巨大水泡。她25日在臉書分享自己的經歷，希望其他人能多注意在陽光下曝曬的時間。

▲史奎爾斯後背冒出巨大水泡。（圖／翻攝自臉書／Maisie Squires）

《福斯新聞》報導，史奎爾斯來自英國里兹（Leeds），日前她前往古巴享受家庭旅遊，決定以浮潛體驗作為尾聲，她也擦上防曬霜避免曬傷，「我玩得很開心，對於海中生活非常感興趣，時間一下就過去了，由於我在冰涼的水中，我沒注意到背部在燃燒，只專注在浮潛。」

結束浮潛的幾個小時後，史奎爾斯開始享受晚餐，她發現手臂、背部傳來刺痛感，她的母親則在曬傷處塗抹乳液，情況卻沒有好轉，她那晚幾乎無法入睡，只覺得非常痛苦，難以翻身。

隔天，史奎爾斯背上冒出4個水泡，其中兩個相當巨大，她穿著白色衣服時，路人都能看見凸起的形狀。一家人則必須前往機場，搭乘約9小時的航班回到英國，史奎爾斯總認為水泡每小時都在變大，「走路時，就像背上有著水球，我感覺到水泡內的液體到處流動。」

史奎爾斯搭飛機的過程宛如地獄，抵達英國後她的妹妹一度不小心碰到她，導致大水泡破裂，她整個背部都是液體，隨後她與母親前往急診室並接受治療，所幸恢復良好。

史奎爾斯表示，如果當初她沒有擦防曬霜，情況可能會更糟糕，「我只是希望人們知道太陽實際有多危險，期盼我可怕的錯誤讓我和其他人都能因此學到教訓。」

英國皮膚病學家協會發言人建議，若是要長時間在陽光下游泳、潛水，最好穿上可以保護皮膚的材質，避免被過量的紫外線傷害，如果真的嚴重曬傷而起水泡也要去諮詢醫師意見，「預防總是勝於治療。」

▼圖片可能引起不適。（圖／翻攝自臉書／Maisie Squires）

