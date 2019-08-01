好友辣妻獨自在家！他「強脫內褲」交疊　下秒被狗叫嚇軟...拎褲逃：原諒我

▲他見友人妻獨自在家竟起了邪念。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

一名蘇姓男子2018年到桃園朋友家作客時，見到朋友老婆雯雯竟起了邪念，趁著2人獨處之際出手，雯雯被嚇到奪門而出，但仍被蘇男追上強脫內褲想要性侵，所幸附近犬隻不斷吠叫，蘇男才被嚇跑。桃園地方法院依強制性交未遂罪判他有期徒刑2年4月，可上訴。

根據判決書，蘇男2018年10月3日晚間7時許到桃園友人家拜訪，見到友人老婆雯雯獨自一人在家竟色心大起。雯雯察覺情況不對勁，隨即拔腿狂奔出門，沒想到才跑了50公尺便被尾隨在後的蘇男撲倒壓制在地，就連內褲也被脫了下來。

正當蘇男準備強行進入時，雯雯高聲尖叫極力反抗，加上有路人經過住處，驚動了飼養的犬隻，只聞狗吠聲不斷，蘇男見事跡敗露，隨即倉皇逃離，並未性侵得逞。但雯雯在奮力掙扎的過程中，背部受傷、右側第8根肋骨還骨折，事後報警處理。

桃園地方法院查出，蘇男4年前也曾犯下強制性交未遂罪被判刑2年，經入監服刑執行完畢，均為故意犯，足以認定蘇男具有特別惡性、自我控管能力欠佳，且5年內再犯構成累犯，應加重其刑，但考量他犯後坦承犯行，積極尋求雯雯原諒，雙方達成和解，也付出賠償金，犯後態度尚佳，依強制性交未遂罪判他有期徒刑2年4個月。全案仍可上訴。

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