Woo到15歲嫩妹！軍人瞞孕妻騙砲　扯「有詛咒能力」：拒絕會被輪X...嚇壞她

▲高雄一名軍人woo到15歲嫩妹竟謊稱自己有詛咒能力想騙砲。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名張姓軍人2017年瞞著懷孕的妻子，在交友軟體上向15歲少女雯雯（化名）約砲，還欺騙對方自己有詛咒能力，若不答應就會遭遇不幸，嚇得少女情緒低落，所幸最後少女的學長及時報警處理。高雄地方法院審理後，判張男有期徒刑1年2月，緩刑3年，可上訴。

根據判決書，張姓軍人2017年10月在交友軟體「WooTalk」上結識年僅15歲的雯雯，竟起了邪念，向對方謊稱自己曾到陰廟拜拜，有詛咒能力，拒絕他要求的女生會遭受不幸，曾經有女生因此被輪暴或發生車禍重殘。雯雯聽聞後感到相當害怕，擔心自己會被下詛咒。

張男知道自己的恐嚇起了效果，再藉故表示要化解詛咒必須和他發生性行為，但雯雯始終推託不見面，他連傳「你不想面對那就只能強迫妳」、「因為昨晚那女生出事了」等數則訊息，加深雯雯內心恐懼。所幸最後雯雯的學長發現她情緒有異，追問後得知此事，趕緊報警處理，才未讓張男得逞。

高雄地方法院審理後認為，張男見雯雯年幼可欺，竟然利用雯雯敬畏鬼神的心理，瞎扯自己有詛咒能力等怪力亂神的事，希望能伺機與雯雯發生性行為，但考量張男犯後坦承犯行並悔悟，又與對方調解成立，也依約給付10萬元賠償金，加上當事人願意原諒張男，最後依成年人故意對少年犯強制罪、成年人故意對少年犯強制未遂罪，判應執行有期徒刑1年2月，緩刑3年，服60小時義務勞務，須接受法治教育2場，緩刑期間付保護管束。

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