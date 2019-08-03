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影／女友嫌胖分手！95kg男跨窗想跳下…鄰居「一句話」瞬間救回他　網笑：現實

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名30歲男子近日因為和初戀女友分手，所以想從住處大樓的窗戶一躍而下。他表示，自己體重重達95公斤，被心愛之人嫌胖以後，他便每晚都跑步減肥，甚至做了很多討好對方的事，沒想到女友最終還是果斷放棄感情，讓他傷心地打算走上絕路。警察到場後不斷勸阻卻都沒有效果，直到鄰居阿姨跳出來說「一句話」，這場鬧劇才順利落幕。

▼癡情男為了感情想輕生，鄰居阿姨一句話立刻解救他。（圖／翻攝自荔枝視頻）

▲▼癡情男為了感情想輕生，鄰居阿姨一句話立刻解救他。（圖／翻攝自荔枝視頻）

綜合陸媒報導，事發在南京市，男子上（7）月30日不斷抱怨說，這是自己第一次戀愛，為了討好女友所以做了很多事情，好比對方想吃蛤蠣，他就努力去買回來料理，還因為體重被嫌重而拚命減肥，更有幾次拿刀片自殘想挽回關係。警方了解狀況後，除了不斷安撫他別衝動，也趕緊伸手將他從窗戶拉下來，「你這麼極端，會把人家女孩嚇跑的。」

▼員警和鄰居阿姨一起勸說。（圖／翻攝自荔枝視頻）

▲▼癡情男為了感情想輕生，鄰居阿姨一句話立刻解救他。（圖／翻攝自荔枝視頻）

不過男子卻一動也不動，執意要為了無疾而終的感情了結生命。鄰居阿姨聽聞狀況後也出來勸說幾句，見到癡情男仍舊如此堅持，便嚴肅地說，「小伙子！你不要跳下去，跳下去我們樓盤就要降價了！」顯然擔心自己房子會因為成為凶宅而受到影響。男子聽完雖然滿腹委屈，卻也只能無奈走進大樓內，放棄輕生念頭。

▼阿姨最後說，不要害我們房價下跌，輕生前也得想想你的父母啊！（圖／翻攝自荔枝視頻）

▲▼癡情男為了感情想輕生，鄰居阿姨一句話立刻解救他。（圖／翻攝自荔枝視頻）

網友看完後紛紛笑說，「阿姨真是神助攻！」、「太過殘忍的理由了，不過真的是事實」、「現實就是如此，不要為了一個人放棄自己生命好嗎？」、「太鬧了吧，哈哈哈哈，單身也很好啊」、「會跟你在一起就是會啦，不然真愛怎麼來的」、「這算暖新聞」、「有時間跳樓，幹嘛不趕快減肥」、「我要是你女友，也會覺得你是恐怖情人」。

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