「激烈肉搏」挨告強X！他反控誣告　扭頭狂嗆無罪女：申請18層地獄對妳用刑

▲苗栗一名男子挨告性侵，反過來指控對方誣告。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗縣一名男子阿敘（化名）遭到一名女子雯雯（化名）控告強制性交，他反過來指控雯雯誣告。但苗栗地方法院審理後認為，阿敘僅有個人陳述無有力證據，還在出庭時對雯雯出言恐嚇，決定判雯雯無罪，可上訴。

根據判決書，阿敘指控，雯雯誣告他2017年9月22日凌晨2時許，在住處違反意願，逼雯雯為自己口交，還稱他用手、下體性侵得逞，清晨時又再度以下體插入雯雯陰道內。

阿敘表示，案發當天他在住處樓下遇到雯雯，當時他上前跟雯雯攀談，聊天過程中雯雯主動跨坐到他的身上，還主動拉他的手去撫摸自己的下體，他才進而詢問雯雯是否願意跟他回家，2人在住處發生性行為，事後還一同去吃早餐，強調雙方是你情我願的。

苗栗地方法院審理後認為，被性侵的被害人往往為了顧及名譽，選擇隱忍、未立即求助，以免遭到二次傷害，無法單憑雯雯事發後沒做出異常反應，就說雯雯的控訴不實。

除此之外，2人在法庭交互詰問時，阿敘還屢屢轉頭恐嚇雯雯，「是妳逼我做成這樣子的，我告訴妳，我狠起來很恐怖的」、「我去申請十八層地獄對妳用刑我告訴妳」，足以看出阿敘對雯雯敵對性相當高，且阿敘無法提出更多證據佐證自己的說法，最後法官判處雯雯無罪。

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