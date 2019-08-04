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台青西遊記／半屏山上的石頭屋　高雄囝仔漂泊半輩子造文創小鎮

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記者陳政錄／溫州報導

高雄半屏山名聲響亮，卻很少有人知道它的「另一半」在溫州，台灣家住高雄半屏山腳下的駱俊宏，也是在大陸漂泊的半輩子，才發現自己另類的「落葉歸根」，到浙江溫州主持文創小鎮的建設，翻新一座又一座百年歷史的「石頭屋」，結合當地旅遊資源，搭建青年的築夢舞台。

▲▼兩岸同心村。（圖／記者陳政錄攝）

▲駱俊宏和前來入駐兩岸同心村的台灣青年。（圖／記者陳政錄攝，下同）

溫州洞頭區位於浙江南部沿海，溫州以東，是大陸14個海島區（縣）之一，大小島嶼302個，以仙疊岩、半屏山景區、海島生態、小鎮改造和漁村文化等發展觀光。其中高雄半屏山的典故，另一半就在洞頭，如今，位於洞頭半屏山島上的金嶴村，成為駱俊宏打造兩岸同心小鎮的項目所在地。

回想當年被「丟來大陸」，駱俊宏說，自己其實來得甚早，1990年就因父親工作的關係，來大陸讀初中，後來攻讀軟體工程，但出社會後，卻先到廣東經營水果商貿、又到東北搞農業，而後才到北京投身科技業。

▲▼浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。（圖／記者陳政錄攝）

▲浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。（圖／記者陳政錄攝）

駱俊宏坦言，當年的大陸跟現在完全是兩個世界，作為一個毛頭小子，除了生活習慣全部要改變外，也經歷了人生第一次的「強烈衝擊」。他說，兩岸數理化其實差不多，但歷史課中，尤其是「近代史」真的讓他非常震驚，花了很久的時間，才能接受兩方站在不同的角度看事情，他也在這二十年內，深刻體會到大陸經濟發展的變革。

因此因緣際會來到溫州洞頭，主持金嶴101兩岸同心村打造時，駱俊宏認為，現在的台灣青年雖然更勇敢、富有創意，但面對的挑戰也更大，在項目落地上若有先行者、完善配套的協助，將更為順利。

▲▼溫州洞頭金岙101兩岸同心村打造。（圖／記者陳政錄攝）

所以他在與當地政府合作後，於去年10月起跟村民簽下房屋租約，著手改造一座座原本小漁村內，有百年歷史的 「石頭屋」，作為邀請青年來此創業的入駐地點，第一期規劃的31幢石頭屋，已完成過半，目前已陸續有希望在此做解憂雜貨舖、貓村打造、生技產品、咖啡飲料等領域的青年買 「單程機票」前來，準備開業。

在改造過程中，他坦言與自己當初設想有很大落差，首先除了無法「砍掉重練」全面開發，因島上地勢起伏搬磚還得用「驢」或人力，以致原定7月完工提供使用的石頭屋，預計今年9月才全數工程完工。

▲▼溫州洞頭兩岸同心小鎮。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，近年隨著大陸鄉村振興、特色小鎮等政策推動，類似同心村的項目並不少，但能否永續經營仍有待時間考證，駱俊宏認為，透過特色的海島民居、風景，以及半屏山淵源、閩南文化等，加上周邊城市包括溫州、台州、樂清、瑞安等，人口加起來也超過2300萬人，具備一定的消費市場基礎，應能成為孵化台青創業的有利平台。

駱俊宏笑著形容，自己也不是「做慈善」，他希望能在提供一個青年創業場所後，透過保姆式的服務讓好的項目、Idea能夠落地，最後往洞頭以外的各地複製，自己可以扮演第一批的投資人角色。「台灣年輕人在某一個方面，也幫助到我們。」

▲▼溫州洞頭金岙101兩岸同心村打造。（圖／記者陳政錄攝）

駱俊宏說，近年兩岸關係劇變，但大陸仍是台灣最近，也是最大的市場，因此他也鼓勵下一代年輕人不管喜歡或不喜歡，可以花個兩、年年來了解、認識大陸，有機會就多闖闖，因為「You have nothing to lose.」或許也能改變自己的一生。

他也坦言，如今願意主動赴陸或向外發展的台灣年輕人，比像他這種「被動前來」的有勇氣多了，如何與當地人競爭、讓項目在地化、賺得到錢，都需要付出很大的努力，因此對他而言，目前最要緊的是趕快將石頭屋「全面交屋」，到時候，「我們的挑戰才剛剛開始呢。」

▲▼駱俊宏。
 

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關鍵字：台青西遊記,溫州,半屏山,駱俊宏,文創,兩岸

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