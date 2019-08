台青西遊記／半屏山上的石頭屋　高雄囝仔漂泊半輩子造文創小鎮

記者陳政錄/溫州報導

高雄半屏山名聲響亮,卻很少有人知道它的「另一半」在溫州,台灣家住高雄半屏山腳下的駱俊宏,也是在大陸漂泊的半輩子,才發現自己另類的「落葉歸根」,到浙江溫州主持文創小鎮的建設,翻新一座又一座百年歷史的「石頭屋」,結合當地旅遊資源,搭建青年的築夢舞台。

▲駱俊宏和前來入駐兩岸同心村的台灣青年。(圖/記者陳政錄攝,下同)

溫州洞頭區位於浙江南部沿海,溫州以東,是大陸14個海島區(縣)之一,大小島嶼302個,以仙疊岩、半屏山景區、海島生態、小鎮改造和漁村文化等發展觀光。其中高雄半屏山的典故,另一半就在洞頭,如今,位於洞頭半屏山島上的金嶴村,成為駱俊宏打造兩岸同心小鎮的項目所在地。

回想當年被「丟來大陸」,駱俊宏說,自己其實來得甚早,1990年就因父親工作的關係,來大陸讀初中,後來攻讀軟體工程,但出社會後,卻先到廣東經營水果商貿、又到東北搞農業,而後才到北京投身科技業。

▲浙江省溫州市洞頭區半屏山景區。(圖/記者陳政錄攝)

駱俊宏坦言,當年的大陸跟現在完全是兩個世界,作為一個毛頭小子,除了生活習慣全部要改變外,也經歷了人生第一次的「強烈衝擊」。他說,兩岸數理化其實差不多,但歷史課中,尤其是「近代史」真的讓他非常震驚,花了很久的時間,才能接受兩方站在不同的角度看事情,他也在這二十年內,深刻體會到大陸經濟發展的變革。

因此因緣際會來到溫州洞頭,主持金嶴101兩岸同心村打造時,駱俊宏認為,現在的台灣青年雖然更勇敢、富有創意,但面對的挑戰也更大,在項目落地上若有先行者、完善配套的協助,將更為順利。

所以他在與當地政府合作後,於去年10月起跟村民簽下房屋租約,著手改造一座座原本小漁村內,有百年歷史的 「石頭屋」,作為邀請青年來此創業的入駐地點,第一期規劃的31幢石頭屋,已完成過半,目前已陸續有希望在此做解憂雜貨舖、貓村打造、生技產品、咖啡飲料等領域的青年買 「單程機票」前來,準備開業。

在改造過程中,他坦言與自己當初設想有很大落差,首先除了無法「砍掉重練」全面開發,因島上地勢起伏搬磚還得用「驢」或人力,以致原定7月完工提供使用的石頭屋,預計今年9月才全數工程完工。

事實上,近年隨著大陸鄉村振興、特色小鎮等政策推動,類似同心村的項目並不少,但能否永續經營仍有待時間考證,駱俊宏認為,透過特色的海島民居、風景,以及半屏山淵源、閩南文化等,加上周邊城市包括溫州、台州、樂清、瑞安等,人口加起來也超過2300萬人,具備一定的消費市場基礎,應能成為孵化台青創業的有利平台。

駱俊宏笑著形容,自己也不是「做慈善」,他希望能在提供一個青年創業場所後,透過保姆式的服務讓好的項目、Idea能夠落地,最後往洞頭以外的各地複製,自己可以扮演第一批的投資人角色。「台灣年輕人在某一個方面,也幫助到我們。」

駱俊宏說,近年兩岸關係劇變,但大陸仍是台灣最近,也是最大的市場,因此他也鼓勵下一代年輕人不管喜歡或不喜歡,可以花個兩、年年來了解、認識大陸,有機會就多闖闖,因為「You have nothing to lose.」或許也能改變自己的一生。

他也坦言,如今願意主動赴陸或向外發展的台灣年輕人,比像他這種「被動前來」的有勇氣多了,如何與當地人競爭、讓項目在地化、賺得到錢,都需要付出很大的努力,因此對他而言,目前最要緊的是趕快將石頭屋「全面交屋」,到時候,「我們的挑戰才剛剛開始呢。」