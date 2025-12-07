　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國11月外匯存底3.46兆美元　連續13個月增持黃金

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲黃金。（圖／CFP）

文／中央社

據中國國家外匯管理局最新數據，截至11月底，中國外匯儲備規模為3.46兆美元（約新台幣108兆元），較10月小幅增加，且呈連續4個月增加；此外，黃金儲備也持續增加，已連增13個月。

據中國國家外匯管理局7日公布的最新數據顯示，截至11月末，中國外匯儲備規模為3兆3463億美元，較10月末上升30億美元，升幅為0.09%。

中國國家外匯管理局表示，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟保持「總體平穩、穩中有進」發展態勢，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

▼人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

澎湃新聞報導，今年以來中國外匯儲備保持成長趨勢。今年前6個月都保持成長，直到7月減少251.87億美元，隨後8月成長299.19億美元、9月增加165.04億美元，10月小幅增加46.85億美元，11月則小幅增加30.29億美元。

此外，中國人民銀行（中國央行）7日公布的數據顯示，截至11月底，中國黃金儲備為7412萬盎司，較10月末增加3萬盎司，為連續第13個月增持黃金。

澎湃新聞指出，中國央行曾連續18個月增持黃金，直到2024年5月開始暫停增持黃金；去年11月再度出手增持，並一直延續至今年11月，呈連續13個月增持。（編輯：廖文綺/邱國強）1141207

