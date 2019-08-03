表態支持設立罷工預告期！　林佳龍：應訂在勞動法令裡

▲最近一次為長榮空服員罷工。（資料照／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

台灣近3年內面臨華航空服員、華航機師、長榮空服員3次罷工，外界不斷出現設立罷工預告期的聲音，不過究竟要制定在交通部管的《民用航空法》還是勞動部管的《勞資爭議處理法》，目前仍在討論。交通部長林佳龍3日表示，如果在民航法裡擺了罷工規定，跟國際並不相同，因此優先應該訂在勞動法令。

林佳龍說，罷工是民主國家人民的權益，應該被保障，但對於航空業而言，台灣是海島國家，出入要靠飛機，犧牲社會利益也要減少損害，工會希望展現力量讓資方知道實力，但其實一預告資方就已經有傷害，因為旅客不敢訂票，不一定要突擊罷工傷害一般乘客。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者胡順惠攝）

林佳龍表態支持設立罷工預告期。他說，尤其暑假或過年有人出國蜜月、有人要讀書報到，有人要返鄉參加喪事或喜事，這一生只有一次，應該有同理心，因此支持罷工預告期更明確，現在有雖預告性質，有警告效果，但是何時開始結束都沒有規範，可能取得罷工權一年內都不罷工，資方傷害大、人們也無所適從。民主社會不該傷害第三者，遊戲規則應該要更清楚。

談到罷工預告期應該設立在哪個法規，林佳龍說，勞資爭議處理法就是處理罷工，民航法是民航安全標準，如果在民航法裡突然間擺了罷工規定，跟國際並不相同，因此優先應該訂在勞動法令，勞工覺得會削弱勞方力量，資方也覺得強制仲裁都有點道理，這必須要不斷檢討改進。