172航班取消！英國希斯洛機場下周「這2天」大罷工　影響近9萬人

▲ 希斯洛機場大罷工將於下周一開始。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）是英國總客運量最高的機場，目前也正值暑假旺季，但由於薪資待遇問題，英國最大的聯合工會（Unite the Union）將於5日及6日發起大規模罷工，下周將有多達172架航班被取消，預計影響近9萬名乘客。

綜合英媒報導，希斯洛機場數千名員工以壓倒性多數投票否決資方提出的薪資提議，將於5日展開為期2天的罷工。聯合工會說明，包括保安、消防人員及工程師在內等4000人將於5日0時1分起開始罷工，6日晚間11時59分結束，預計會有8.8萬旅客被波及。

聯合工會表示，將立即在調解服務機構Acas進行談判；同時警告希斯洛機場，不要為航班取消而花費上百萬英鎊來賠償航空公司，而是該用這筆錢來解決引發罷工的爭端。

希斯洛機場一名發言人稍早對此表示，「我們對工會拒絕最新的薪酬提議感到失望，並將繼續尋求在Acas達成協議。工會將在8月5日及6日進行不必要的罷工行動，我們很遺憾那些想在假期出遊的乘客會受到影響。」

該名發言人說明，「我們已經啟動應急措施，將確保機場在罷工期間保持開放及安全。安檢隊伍預計會較正常情況稍長，建議乘客瀏覽我們的網站，以了解如何準備登機及何時該抵達機場。」

這場罷工的起因除同工不同酬以外，還包括機場執行長霍蘭德凱伊（John Holland-Kaye）的鉅額薪資。聯合工會指出，霍蘭德凱伊2天的收入相當於機場收入最低的保安人員1年的收入。他2017年至2018年的薪水漲幅高達103.2%，從210萬英鎊增至420萬英鎊（約新台幣1億6337萬元），引發不滿。