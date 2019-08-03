謝龍介再度預言　柯文哲組黨將提30席立委：主攻新潮流選區

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，柯文哲組黨立委提名約30席上下，應主攻民進黨新潮流選區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市長柯文哲要組「台灣民眾黨」，對2020大選的影響受到各界關注，國民黨台南市黨部主委謝龍介3日受訪時指出，柯文哲目前在等郭台銘回應是否組成「郭柯配」，若不成局，柯會親自參與總統大選，立委提名約30席，主攻民進黨新潮流選區。

謝龍介指出，柯文哲組「台灣民眾黨」，目前在政壇沸沸揚揚，但柯欠缺陸軍，想要將空軍化為陸軍之前，會尋求郭台銘合作，這樣在立委選舉時才能發揮關鍵力量。不過，柯文哲、郭台銘2人要合作並不容易，因郭台銘是國民黨資深黨員，對國民黨有深厚感情，高雄市長韓國瑜目前正積極尋求與郭台銘合作，大家都需要磨合，這需要時間。

▲台北市長柯文哲要組「台灣民眾黨」，對2020大選的影響受到各界關注。

對於柯文哲說：「9月1日再講吧」，謝龍介認為，這表示柯給郭台銘的時間到8月下旬，如果屆時雙方還不成局，柯文哲就會御駕親征，畢竟他若沒有出來選，對他組黨拓展立委席次助益不大。

謝龍介表示，柯文哲與民進黨新潮流之間結怨深，柯的布局是要拿政黨票，如要北中南都提名立委席次的話，以柯目前的陸軍資源尚嫌不足來看，應是無法每個選區都提，可能提名30席立委上下，且應會主攻新潮流選區。