桃園生香文教關懷協會改選　江永忠：期也關懷弱勢老人

▲桃園生香文教關懷協會8月4日，創會長江永忠(右二）期勉協會也關懷弱勢老人。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

有願就有力！桃園市生香文教關懷協會開辦弱勢學童才藝學習課程，迄今12年，受惠的桃園學子多達6,000多人，而該會以自籌方式花費千餘萬元，但創會的前議員江永忠表示，該些經費都是各界熱心人士捐助，讓會員體悟行善的願力很大、很美好；有感高齡、少子化的社會，江永忠也期許協會漸朝關懷弱勢老人努力。

▲生香文教關懷協會理事長李銘智（右二）2屆任期屆滿，將由熱心公益的宋惠君（左一）接任。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市生香文教關懷協會由江永忠創會，一任3年的任期，江永忠2屆任期屆滿，交棒給國巨洋傘董事長李銘智，李銘智2屆任期屆滿，於8月4日在桃園區金華園餐廳召開大會改選，預料將由平日關懷孩子受教權益，不遺餘力的桃園市家長會長協會大園區分會總會長宋惠君接任。

▲生香文教關懷協會在桃園38校、開辦43班的才藝班。▼參加才藝班的學校成果展。（圖／記者楊淑媛攝）

李銘智指出，生香文教關懷協今年在桃園38校、開辦繪畫、音樂、舞蹈、工藝、創作…等43班的才藝班，僅一個學年參與學生人數超過780人；協會12年來，幫助6,000位以上孩童，免費學習各項才藝，每年並舉辦一次成果發表，而這些課程讓孩童在愛與關懷的環境下學習成長，展現自信並找到學習動力。江永忠則有感高齡、少子化的社會，期許協會漸朝關懷弱勢老人努力。