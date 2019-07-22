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證明LGBT存在…他公開出櫃參選「我們在這裡！」　支持者半夜狂賀：贏了

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▲▼日本立憲民主黨新人石川大我當選參議院提名比例代表制區議員後。（圖／翻攝自推特／石川大我）

▲石川大我日前在新宿2丁目拜託大家投票。（圖／翻攝自推特／石川大我）

記者林瑩真／編譯

日本國會參議院21日進行半數改選，其中，立憲民主黨推出的新人石川大我相當特別，因為他早已公開出櫃，承認同志身分。石川大我順利當選提名比例代表制區議員後，也宣布今後會極力爭取LGBT群體的權益。

綜合日媒報導，石川大我原本隸屬社民黨，是東京都豐島區的區議員，2018年2月離黨，隨後於同年11月獲得立憲民主黨提名。石川大我曾說，他在中學時就確定自己是同志，但因為無法跟任何人訴說而感到孤獨，日本至今都是存在如此歧視的社會。

為此，他想透過參選來證明LGBT群體的存在，「我們就在這裡！」將這樣的聲音傳達給國會，希望大家拿出勇氣，寫下他的名字、投票給他。

而結果出爐，石川大我也真的順利當選，支持者甚至不顧深夜，湧入石川大我位於東京四谷的事務所，慶賀他勝選。石川大我曾經提出LGBT反歧視法案與婚姻平等法案，除了這2個法案的立法，未來他也預計推動同性婚姻制度，讓日本也成為一個LGBT可以安心生活的社會。

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關鍵字：日本,參議院,改選,區議員,石川大我,同志,同性戀,出櫃,日韓要聞

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