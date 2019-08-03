想脫魯必買！北捷推出「捷好緣」情人套票　這2天獨家開賣



▲北捷配合七夕推出捷好緣單程票。（圖／記者呂佳賢攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

情人節將至，你還自己一人嗎？台北捷運配合大稻埕情人節今(3)、明(4)兩日活動，獨家限量推出「捷好緣」情人套票，每組甜蜜價100元，內含捷運藍色單程票2顆、捷緣籤詩2張和姻緣小卡1張；完成購票後，民眾可持票卡和捷緣籤詩向服務人員索取脫魯專屬姻緣小卡，另外會場還有許多精緻的捷運商品，祝福單身民眾能盡快脫魯！



▲捷好緣情人套票內含捷運藍色單程票2顆、捷緣籤詩2張和姻緣小卡1張。（圖／記者呂佳賢攝）



更特別的是，北捷這次還在站外設置專屬購票機，讓民眾能夠體驗在捷運站外購票的驚喜。在專屬購票機出現月下老人的畫面後，就可以點選目前感情狀態「有對象」和「目前單身」2個選項，選定同時心中要默念祈求對象或條件，待完成購票後就能印出捷緣籤詩，會預告民眾心動桃花指數、指引吉時及方位和桃花運的正緣小撇步。

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▲北捷在站外設置專屬購票機，能讓民眾體驗在捷運站外購票的驚喜感。



除了這次的「捷好緣」套票以外，其實北捷過去也曾推出深受好評的「樂吉籤」祈福票卡，當時就在捷運龍山寺站造成購票風潮；目前捷好緣套票已經在今日下午2點於大稻埕延平河濱公園4號水門攤位開賣，每組售價100元，每顆捷運單程票不限距離，搭乘捷運1趟後不回收，可用來收藏紀念。



▲捷好緣每顆單程票不限距離，搭乘捷運1趟後不回收，可用來收藏紀念。



至於大稻埕情人節活動，則是於今、明日下午2點至晚上10點在延平河濱公園3號至5號水門舉辦，會場還邀請知名歌手黃品源、潘越雲、茄子蛋、Boxing等歌手樂團，接力演唱經典情歌，今日晚間8點將施放長達480秒的煙火秀，讓民眾能沉醉在浪漫的煙火美景之中。

提醒民眾前往會場可搭乘松山新店線，並於北門站下車，沿市民大道往西，步行約5分鐘即可抵達3號水門；或搭乘中和新蘆線，於大橋頭站下車，沿延平北路往南至民生西路後，往西步行約25分鐘可抵達5號水門；或搭乘淡水信義線，於雙連站下車，沿民生西路往西步行約25分鐘可抵達5號水門。