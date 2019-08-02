快訊／期望的下一任總統？　柯文哲秒答：郭台銘啊！毫不猶豫

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選白熱化，台北市長柯文哲組黨後，與鴻海集團創辦人郭台銘兩人的動向，備受外界關注。柯文哲在2日播出的節目《嶔煌不政經》，被問及總統蔡英文、高雄市長韓國瑜與潛在的候選人郭台銘，誰比較接近你期望的下一任台灣總統的標準？柯文哲秒答，「郭台銘啊，毫不猶豫啊」。

至於哪裡比較接近想像，柯文哲表示，企業界用一個人，要看他的過去史，如果他過去每條生意做失敗，要做什麼？就是不行，所以有時候紀錄很重要。

談到對郭台銘憂心的地方，柯文哲說，「有啊，他在大陸生意太大，80萬100萬」，對於郭台銘曾說要關廠就關廠，柯文哲表示，「要聽他怎麼關」，也要捨得啦，兩千億給你不要，哪有這種個性。不過，柯文哲表示，賣掉算了，這樣大家會安心一點。

談到郭台銘在大陸的資產，如果讓人家知道說他可以秉公處理，這很重要，當長官要無情無義，因為長官是法律的象徵，一個人如果太多牽葛，政治包袱就是這樣來的，如果包袱太多，人家會疑惑，要怎麼處理大陸、美國甚至日本的資產，這是要回答的題目。

有想要跟郭台銘合作嗎？柯文哲仍未正面回應。「常常要想的是台灣的整理利益，人民的最大福祉，大家都想要做官」。

▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

