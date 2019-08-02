　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／期望的下一任總統？　柯文哲秒答：郭台銘啊！毫不猶豫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020總統大選白熱化，台北市長柯文哲組黨後，與鴻海集團創辦人郭台銘兩人的動向，備受外界關注。柯文哲在2日播出的節目《嶔煌不政經》，被問及總統蔡英文、高雄市長韓國瑜與潛在的候選人郭台銘，誰比較接近你期望的下一任台灣總統的標準？柯文哲秒答，「郭台銘啊，毫不猶豫啊」。

至於哪裡比較接近想像，柯文哲表示，企業界用一個人，要看他的過去史，如果他過去每條生意做失敗，要做什麼？就是不行，所以有時候紀錄很重要。

談到對郭台銘憂心的地方，柯文哲說，「有啊，他在大陸生意太大，80萬100萬」，對於郭台銘曾說要關廠就關廠，柯文哲表示，「要聽他怎麼關」，也要捨得啦，兩千億給你不要，哪有這種個性。不過，柯文哲表示，賣掉算了，這樣大家會安心一點。

談到郭台銘在大陸的資產，如果讓人家知道說他可以秉公處理，這很重要，當長官要無情無義，因為長官是法律的象徵，一個人如果太多牽葛，政治包袱就是這樣來的，如果包袱太多，人家會疑惑，要怎麼處理大陸、美國甚至日本的資產，這是要回答的題目。

有想要跟郭台銘合作嗎？柯文哲仍未正面回應。「常常要想的是台灣的整理利益，人民的最大福祉，大家都想要做官」。

▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

ET快訊
曾腦溢血！超商店長太累「一天看2部」信義區影城暴斃　家屬回應
影／親眼目睹父母車禍慘死！6歲哥哥堅強安慰2歲妹：妹妹別哭.
影／鄰居辦喪事！糯米蒸半天「還是生米」　她想起「長輩話」..

關鍵字：柯文哲,郭台銘

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲組黨進軍國會　一張圖看這些人願跟「台民黨」合作

「美國對台支持不會改變」 蔡英文：台灣重要性不能被忽視

蔡政府清查時代力量補助　立委控：用行政資源鬥爭在野黨

蔡英文稱陸企圖心不只台海：台灣若喪失主權很多國家會不安

韓國瑜動怒「我什麼時候說謊過」　議員神舉例！連7打臉反擊：迪士尼？

快訊／期望的下一任總統？　柯文哲秒答：郭台銘啊！毫不猶豫

韓國瑜當總統「恐懼、憂慮、惶恐」　柯文哲：喊兩聲就發大財？呷卡歹！

允許雙重黨籍！柯文哲：台灣民眾黨屬「柔性政黨」

國民黨最大危機出現了！宅神出面解密：韓國瑜選戰策略遭破壞

快訊／外傳3日「郭王會」　郭台銘幕僚：老朋友見面都很正常

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

潘瑋柏自薦當楊丞琳伴娘　PO「南寧小豬」慶生：沒發現他不是羅志祥...

7歲哥哥「暖男力」爆發！　主動關心萌娃雙胞胎、幫搬行李超心動～

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

柯文哲組黨進軍國會　一張圖看這些人願跟「台民黨」合作

「美國對台支持不會改變」 蔡英文：台灣重要性不能被忽視

蔡政府清查時代力量補助　立委控：用行政資源鬥爭在野黨

蔡英文稱陸企圖心不只台海：台灣若喪失主權很多國家會不安

韓國瑜動怒「我什麼時候說謊過」　議員神舉例！連7打臉反擊：迪士尼？

快訊／期望的下一任總統？　柯文哲秒答：郭台銘啊！毫不猶豫

韓國瑜當總統「恐懼、憂慮、惶恐」　柯文哲：喊兩聲就發大財？呷卡歹！

允許雙重黨籍！柯文哲：台灣民眾黨屬「柔性政黨」

國民黨最大危機出現了！宅神出面解密：韓國瑜選戰策略遭破壞

快訊／外傳3日「郭王會」　郭台銘幕僚：老朋友見面都很正常

蔡依林辣穿低胸馬甲「拉鍊快繃開」　朦朧眼神＋超深溝…網暴動：好勾魂

與黃曉明相約減肥　《親愛的》楊紫站上體重計一看…嚇到癱坐在地！

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

日韓外長「合照拒握手」！　蓬佩奧站中間…表情超尷尬

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　徐若熙差距拉近

黃鐙輝結婚10年　怨老婆萁萁老愛把他當小弟使喚

柯文哲組黨進軍國會　一張圖看這些人願跟「台民黨」合作

「美國對台支持不會改變」 蔡英文：台灣重要性不能被忽視

單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

月薪8萬徵公車司機「年輕人不做」！內行人揭超血淚原因

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

政治熱門新聞

期望的2020總統　柯文哲秒答..

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

宅神出面解密「國民黨最大危機」

被問愛情摩天輪進度　韓國瑜大暴..

韓國瑜當總統　柯：內心很憂慮

即／傳郭王會　幕僚：老朋友見正..

柯文哲組台民黨　一張圖看這些人..

陳佩琪：柯P要組去組、要選去選

柯文哲：台灣民眾黨允許雙重黨籍

郭董回來吧！南投冒雨發動連署會

「被閃光燈照很不舒服」　韓國瑜..

蔡政府清查時代力量補助　立委：..

李婉鈺：柯文哲＋郭台銘＋王金平..

淹怕了　韓國瑜速開設應變中心

更多熱門

相關新聞

柯文哲組台民黨　一張圖看這些人願合作

台北市長柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，首度對2020有明確目標，要帶領「柯家軍」搶進國會，柯文哲與台灣民眾黨的立委提名名單備受外界關注。被國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平，開第一槍投靠柯文哲，爭取參選中正萬華區立委選舉的機會，而友柯的親民黨台北市議員鍾小平、有意轉戰北投天母選區的李婉鈺、去年簽「柯P認同卡」贏得選舉的無黨籍台中議員陳廷秀都願當台灣民眾黨的「千里馬」，進軍國會。

韓國瑜當總統　柯：內心很憂慮

柯文哲：台灣民眾黨允許雙重黨籍

即／傳郭王會　幕僚：老朋友見正常

陳佩琪談柯文哲組黨：看新聞才知道

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

期望的2020總統　柯文哲秒答：郭台銘

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

2男性侵邵雨薇！埋陰影：躺在那很無助

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

超商店長「一天看2部」信義區影城暴斃

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

郭雪芙撞未婚夫摟上司　哭腫雙眼拔婚戒

外送輸贏　2場車禍從對決變內訌

雨天外送自私嗎　店員曝驚人真相

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

更多

最夯影音

更多

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面